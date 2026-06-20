Volver | La Tecla Photoshop 20 de junio de 2026 DRAMATICO

Tyra Banks demanda a Netflix

La modelo afirma que editaron de forma manipulada su entrevista para presentar una imagen falsa y negativa de ella, sacando de contexto sus declaraciones y distorsionando hechos, como el incidente con la participante Shandi Sullivan. Además, denuncia que no le permitieron revisar el documental antes de su estreno

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