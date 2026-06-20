20 de junio de 2026
DRAMATICO
Tyra Banks demanda a Netflix
La modelo afirma que editaron de forma manipulada su entrevista para presentar una imagen falsa y negativa de ella, sacando de contexto sus declaraciones y distorsionando hechos, como el incidente con la participante Shandi Sullivan. Además, denuncia que no le permitieron revisar el documental antes de su estreno
La supermodelo y presentadora Tyra Banks presentó una demanda contra Netflix y los productores del documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, alegando difamación, incumplimiento de contrato y publicidad engañosa.
Según la querella, los realizadores manipularon su entrevista de más de tres horas y media mediante edición selectiva, omisiones deliberadas y montaje de imágenes para construir una narrativa falsa y difamatoria sobre su persona y su rol en el reality show.
Banks asegura que fragmentos de sus declaraciones fueron sacados de contexto para respaldar una imagen negativa que no refleja sus respuestas completas.
Entre los puntos centrales de la demanda figura el manejo de revelaciones sensibles del programa, como el incidente en Milán con la participante Shandi Sullivan.
La modelo afirma que no tenía conocimiento de que Sullivan lo percibiera como una agresión sexual y que el montaje final distorsionó su postura al respecto.
Además, Tyra Banks reclama que no se le permitió revisar el documental antes de su estreno, lo que la llevó a negarse a autorizar el uso de su imagen en materiales promocionales.
La demanda incluye peticiones de indemnizaciones por daños y perjuicios, así como una orden judicial para impedir que Netflix utilice su imagen en la portada del álbum de la banda sonora.
La acción legal ha generado atención en el mundo del entretenimiento, destacando las tensiones entre participantes y plataformas en producciones sobre realities del pasado.