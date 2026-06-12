Ente Municipal: $6.000 millones del presupuesto para una estructura que la oposición llama “caja política”
Los concejales libertarios volvieron a poner el tema sobre la mesa en la sesión de ayer en el Deliberante
Compartir
El Ente Municipal de La Plata (ex Banco Municipal de La Plata), relanzado con bombos y platillos por Julio Alak y Axel Kicillof en mayo de 2025, vuelve a estar en el centro de la polémica. Con un presupuesto aprobado para 2026 de $6.019.471.000, el organismo genera fuertes objeciones por su costo, su funcionalidad real y su posible uso como herramienta política.
¿Qué es y qué hace hoy?
El Ente surgió como ente autárquico tras la desaparición del histórico Banco Municipal. En su nueva etapa, su principal actividad es otorgar adelantos de haberes y préstamos a empleados municipales de La Plata y provinciales de la región capital, con descuentos directos en los sueldos (habilitado por Decreto Provincial 875/2025).
Ofrece tasas más bajas que las privadas (alrededor del 55% TNA en los primeros casos) y plazos de hasta 24 o 36 cuotas. El primer crédito otorgado fue de $600.000 a una empleada de Tránsito de la Comuna. El edificio histórico de 7 y 49 fue remodelado para esta reapertura.
El costo para los platenses
Presupuesto 2026: $6.019 millones, se trata de recursos mayoritariamente transferidos desde el presupuesto general municipal. En ejercicios anteriores el monto era mucho menor, por ejemplo, $1.806 millones en 2025, lo que muestra un fuerte aumento en el gasto destinado a esta estructura.
La oposición, principalmente La Libertad Avanza, presentó un proyecto para disolver el Ente, centralizar sus funciones en la Municipalidad y reubicar u ofrecer retiros voluntarios al personal. Argumentan que se trata de una “estructura costosa con escasa generación de recursos propios”, financiada casi íntegramente por los contribuyentes.
Objeciones y críticas
Concejales libertarios lo han calificado como una “cueva de ñoquis”. En un debate en el Concejo Deliberante, se mencionó que el organismo contaba con 29 empleados, de los cuales 7 eran jefes. La oposición cuestiona si realmente justifica un ente autárquico separado con autoridades propias y patrimonio independiente, o si se convirtió en una forma de colocar personal afín.
Hasta el momento no hay datos públicos oficiales y actualizados sobre la cantidad total de préstamos otorgados ni el monto total desembolsado, lo que genera mayor desconfianza sobre su escala real de operación versus el millonario presupuesto que consume.
¿Caja política o herramienta útil?
Desde el oficialismo defienden que el Ente permite a los trabajadores acceder a crédito barato y “mantener fuentes de trabajo”. Para la oposición, se trata de una estructura innecesaria que podría volcarse a prioridades como seguridad, obras o contención social directa, áreas donde el municipio enfrenta críticas por subejecución.
En un contexto de ajuste fiscal nacional y demandas crecientes en la ciudad, el debate está servido: ¿es el Ente Municipal una herramienta para los platenses o un costo innecesario que engrosa la estructura política?