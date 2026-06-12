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12 de junio de 2026
ALEGRIA Y PASION

Senesi estalló de emoción: su novia grabó el momento en que lo llamaron al Mundial

El defensor de 29 años, recientemente fichado por el Tottenham, está en la lista de Lionel Scaloni y vivió un momento de pura emoción junto a Kelci Rose mientras estaban de vacaciones en Ibiza

Senesi estalló de emoción: su novia grabó el momento en que lo llamaron al Mundial
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Marcos Senesi fue convocado este jueves por Lionel Scaloni para integrar el plantel argentino del Mundial 2026.

El zaguero entrerriano de 29 años, surgido en San Lorenzo y flamante refuerzo del Tottenham Hotspur, ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro y quedó fuera de la competencia.

La noticia llegó mientras Senesi disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza junto a su novia, la futbolista Kelci Rose. Fue ella quien registró en video el instante exacto en que el defensor atendió el llamado que confirmó su inclusión en la lista de 26 jugadores.

En las imágenes se ve a Senesi con la cabeza apoyada en una mano y visiblemente nervioso durante la conversación telefónica. Apenas cortó la llamada, la pareja se fundió en un abrazo cargado de lágrimas, gritos y saltos de alegría.

Rose, que filmó todo el momento, explicó en off: “Acabamos de regresar de estar en Miami de vacaciones. Volvimos a Ibiza solo para disfrutar un poco y relajarnos, pero todo este tiempo es como si ninguno de nosotros se hubiera desconectado. Éramos conscientes de la situación, del contratiempo y la lesión, así que no hemos podido disfrutar plenamente. Esto es literalmente por lo que ambos hemos estado rezando todos los días. Él ha estado pensando en esto. Es una locura”.

La pareja se conoció a principios de 2024 en Bournemouth, cuando ambos participaron de una campaña del club inglés. Desde entonces mantienen una relación y Rose ha mostrado en redes sociales su cercanía con la selección argentina, luciendo camisetas de la Albiceleste y colaborando incluso en proyectos con la AFA.


Por otro lado, la defensa argentina también enfrenta una preocupación adicional. Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo titular del equipo, sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y quedó descartado para el debut ante Argelia el próximo martes 16 de junio.

El experimentado defensor de 33 años, que disputará su tercer Mundial, arrastraba una molestia desde el amistoso contra Honduras y los estudios médicos confirmaron la lesión muscular.Con esta incorporación de último momento, Senesi tendrá la oportunidad de disputar su primer Mundial con la camiseta de la selección mayor.

Con esta convocatoria de último momento, Senesi tendrá la posibilidad de disputar su primer Mundial con la camiseta mayor de Argentina.

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