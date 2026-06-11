Rechazaron los proyectos por no llegar a los dos tercios y se cayó la sesión por IOMA
Parecía que la oposición tenía el número para sesionar, pero rápidamente el tratamiento de los proyectos fue rechazado por no llegar a los dos tercios y se cayó rápidamente la sesión. Habrá conferencia de prensa de la oposición. Hay dudas sobre la sesión ordinaria prevista para esta tarde.
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La Legislatura bonaerense vivió una jornada intensa, con una doble convocatoria en la Cámara de Diputados, que conduce el peronista Alejandro Dichiara, la segunda sesión del año de este cuerpo.
A las 14 estaba convocada una reunión ordinaria en la que se espera el debate por los fondos para los intendentes, tras el reclamo de los jefes comunales para disponer de manera libre de unos $ 75.000 millones que la Ley de Endeudamiento había destinado a obras, transporte o cultura. Varios alcaldes aseguran que sin aportes extras de fondos estarán en dificultades para abonar los aguinaldos a sus empleados.
Sin embargo, el plato fuerte de la jornada se da con la sesión especial pedida por la oposición para tratar la situación crítica de IOMA, reclamada por la oposición en pleno. Las fuerzas no opositoras lograron juntar a los 47 diputados para obligar al oficialismo a bajar al recinto y así comenzar la sesión.
Con solo cinco minutos de demora, pasadas las 13 comenzaron a bajar al recinto los diputados de la oposición. Durante poco menos de quince minutos tenían 45 de los 47 legisladores necesarios. Los últimos en bajar fueron los dos del Frente de Izquierda Unidad, Cristian Castillo y Mónica Schlotthauer.
A las 13.32 comenzó oficialmente la sesión especial por IOMA. El presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, convocó al legislador Juanes Osaba para izar la bandera y entonar el Himno. Pero cuando dieron por inicio a la sesión, solo se encontraban dos diputados del peronismo: el presidente de bloque, Facundo Tignanelli, y el referente del Frente Renovador, Alexis Guerrera.
Sin embargo, minutos más tarde bajó el diputado provincial Mariano Cascallares, y con él el resto del bloque peronista en la Cámara Baja.
Tras las estrofas del Himno, por Secretaría se leyeron todos los proyectos presentados por la oposición vinculados a la crisis de IOMA. Los mismo fueron presentados por los diputados Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), Martín Rozas (Unión Y Libertad); Natalia Blanco (PRO); Priscila Minaard (UCR); María Sotolano (PRO); Juanes Osaba (La Libertad Avanza); Alejandra Lorden (UCR); Valentín Miranda (Coalición Cívica), Agustín Romo (LLA).
Acto seguido se puso en votación. La misma fue rechazada, y automáticamente dieron por finalizada la sesión especial por el tratamiento de IOMA. Se espera que en los próximos minutos haya una conferencia de prensa de los presidente de bloques opositores para cuestionar esta maniobra del oficialismo.
También hay dudas sobre si se realizará, o no, la sesión ordinaria prevista para esta tarde. En el oficialismo creen que la oposición puede meter el tema IOMA cuando se trate el proyecto por los fondos para los municipios y esta situación hace tambalear el encuentro que estaba previsto para las 14 horas.
La previa de una sesión caliente
Tras algunas dudas, en parte por la ausencia de varios legisladores que viajaron a Estados Unidos por el Mundial y a otros destinos, aseguran tener el número mágico para habilitar la reunión: 47 manos.
El poroteo incluye a 10 diputados del PRO (uno de ellos es uno de los “viajeros” y no estará esta tarde); 19 de La Libertad Avanza (también cuenta con un turista, que dejará su banca vacía); el bloque Unión y Libertad, que conduce Martín Rozas, aportará 5 manos; la UCR de Lordén 3; la UCR abadista 2 (son tres, pero uno de sus integrantes no regresó al país); tres votos aportará la Coalición Cívica; Hechos, de los hermanos Passaglia, sumará sus dos legisladores; el FIT hará lo propio con su par de bancas y uno más por el apoyo de Juan José Esper, del bloque Derecha Popular.
Alejandro Rabinovich, presidente del bloque PRO en la Cámara Baja.
Como informó La Tecla.info, el pasado lunes estaba prevista la sesión especial para debatir diversos proyectos sobre la obra social bonaerense, aunque la reunión se postergó para este jueves. Sin embargo, la oposición no podrá aprobar un pedido de interpelación al titular del organismo, el camporista Homero Giles, ya que no tiene despacho de comisión y necesitaría dos tercios de los presentes para hacerlo.
En las últimas horas surgió una propuesta alternativa, la de invitar al "cubano" a la comisión de Salud, idea que contó con el OK del radical Diego Garciarena y el amarillo Alejandro Rabinovich, titular de los bloques UCR abadista y PRO, aunque no contó con el apoyo de otros espacios como el radical de Lordén y La Libertad Avanza.
Tras conocerse la suspensión de la sesión del pasado lunes, desde el peronismo deslizaron la posibilidad de que el propio titular del IOMA, Homero Giles, a quien la oposición busca interpelar, baje a una comisión de la Legislatura para atajar las críticas de las bancadas desertoras por el funcionamiento de la principal obra social de la provincia de Buenos Aires, tal como hizo en 2024. Como la audiencia de este jueves está cerca de frustrarse, se estima que esta oferta del oficialismo expiró.