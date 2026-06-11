11 de junio de 2026
DIA CLAVE
Salarios en debate: docentes y estatales esperan una definición de la Provincia
La negociación de este jueves podría definir si hay aumento desde junio o si la suba se posterga para julio.
El gobierno bonaerense retomará este jueves las negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales en una jornada clave para definir la evolución de los salarios durante la segunda mitad del año. Los representantes docentes fueron convocados para las 14, mientras que los sindicatos estatales fueron citados a las 16, con expectativa sobre una eventual oferta oficial y la posibilidad de que el aumento tenga impacto en los próximos haberes.
La reapertura de la discusión salarial coincidirá además con otro dato central para las negociaciones: la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el INDEC. Desde la administración de Axel Kicillof habían sostenido en las últimas semanas que el dato inflacionario sería determinante para volver a sentarse con los gremios y evaluar una nueva actualización salarial.
Desde las organizaciones sindicales adelantaron que llegarán a la mesa con el reclamo de una mejora que acompañe el aumento del costo de vida y que tenga aplicación inmediata. Entre los pedidos aparece también que cualquier incremento pueda reflejarse sobre el aguinaldo y en los salarios a percibir durante las próximas liquidaciones.
En ese marco, desde UPCN señalaron que la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento entre los trabajadores para afrontar gastos corrientes hacen necesaria una recomposición. Sin embargo, reconocieron el escenario económico que atraviesa la Provincia y plantearon que, si no fuera posible avanzar con una mejora integral en esta instancia, se priorice a sectores con ingresos más bajos como auxiliares de educación y áreas de mantenimiento.
A la par de la negociación oficial, la jornada estará atravesada por una convocatoria a huelga impulsada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), un gremio de reciente conformación que busca diferenciarse de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
Desde AMPBA cuestionaron el nivel actual de los ingresos docentes y reclamaron una recomposición que eleve el salario a alrededor de 2,88 millones de pesos. Bajo la consigna “queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”, el sindicato busca instalar una posición más confrontativa frente a la negociación que mantienen gremios como SUTEBA y FEB con el Ejecutivo provincial.
La última actualización salarial acordada entre la Provincia y los sindicatos docentes, estatales, judiciales y profesionales de la salud fue definida en marzo e incluyó subas escalonadas del 1,5% para febrero, 5% para marzo y 2,5% para abril. Aunque todavía no trascendieron números oficiales para esta nueva ronda, una de las alternativas que circula es que exista una mejora desde junio para que impacte en el aguinaldo, aunque tampoco se descarta que el primer tramo de aumento comience recién a regir desde julio.