Volver | La Tecla Nacionales 12 de junio de 2026 POLITICA

El caso Adorni enfrasca al gobierno, pero no es capitalizado por la oposición

La crisis alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tensiona una de las banderas centrales del oficialismo: la transparencia. La oposición ve una oportunidad, pero reconoce que el desgaste no alcanza por sí solo para fortalecer al peronismo

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