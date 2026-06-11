Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de junio de 2026 SEGUNDO ROUND

Revés para los intendentes: no se trató la libre disponibilidad de fondos para municipios

Un proyecto de Tignanelli para la distribución de un porcentaje de los recursos no se trató sobre tablas al no alcanzarse el número de votos necesario. Hubo discursos de exintendentes sorprendidos por el resultado. “Hoy me da vergüenza ser parte de esta Cámara”, dijo uno de ellos.

Compartir