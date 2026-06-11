11 de junio de 2026
SEGUNDO ROUND
Revés para los intendentes: no se trató la libre disponibilidad de fondos para municipios
Un proyecto de Tignanelli para la distribución de un porcentaje de los recursos no se trató sobre tablas al no alcanzarse el número de votos necesario. Hubo discursos de exintendentes sorprendidos por el resultado. “Hoy me da vergüenza ser parte de esta Cámara”, dijo uno de ellos.
Los intendentes de la provincia de Buenos Aires tendrán que seguir esperando en su reclamo para poder manejar a discreción los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). El tratamiento sobre tablas de un proyecto que proponía una distribución de un porcentaje de ese dinero se cayó en la sesión de la Cámara de Diputados.
El tratamiento sobre tablas se frustró porque hubo 43 votos afirmativos contra 39 negativos, lejos de la mayoría especial necesaria para habilitar el procedimiento.
“Bueno, lo hemos intentado”, dijo el autor de la iniciativa, Facundo Tignanelli, cuando se conoció el resultado de la votación.
“Estoy bastante sorprendido de que esta casa, que tiene varios exintendentes y gente ligada al territorio, le haya dado la espalda a una carta firmada por intendentes de todos los partidos políticos”, dijo el radical Valentín Miranda, quien consideró que de todas maneras el proyecto “se quedaba corto” porque los municipios deberían contar con autonomía.
En respuesta, el proísta Alejandro Rabinovich justificó el rechazo al tratamiento. “No somos ogros. Parece que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y no es así: todos queremos lo mismo”, manifestó.
Alejandro Acerbo, que asumió en diciembre tras oficiar como intendente de Daireaux, dijo que desde aquel momento “las circunstancias empeoraron notablemente” para los municipios, con menor cobrabilidad de tasas y mayor demanda en desarrollo social y otras áreas.
“La idea es que la cuota de ahora les sirva fundamentalmente para pagar el aguinaldo”, dijo Acerbo. “Yo de verdad estoy sorprendido. En la segunda sección electoral el 80% de los municipios va a tener dificultades para pagar los aguinaldos. Estoy sorprendido por la decisión de no aprobar esto.”
Diego Nanni, que también viene de gobernar un distrito (Exaltación de la Cruz), dijo que los intendentes bonaerenses “realmente están necesitando esta ayuda” por la caída de la recaudación provincial y la recesión económica general. También apuntó contra el gobierno nacional por su embestida contra los aumentos de tasas municipales, un recurso que se propuso como alternativa para que las comunas cuenten con recursos suficientes.
“Hoy me avergüenza ser parte de esta Cámara”, dijo Nanni.
Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, fundamentó su rechazo enfatizando que los municipios deberían ser autónomos, y remarcó: “Lo que necesitamos para que los intendentes tengan los recursos que necesitan es que funcione el Senado, porque podemos dar todas las medias sanciones que queramos, pero después vuelven porque no hay sesión”.
En una nueva intervención, Tignanelli cuestionó los argumentos de Rabinovich para votar en contra y mantuvo un intercambio con Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, que también objetó el proyecto para no darle “un cheque en blanco” al gobierno bonaerense.
Otros temas
IOMA no, Ni Una Menos y CFK sí
La sesión ordinaria comenzó pasadas las 16.30, luego de que la Cámara rechazase tratar los proyectos vinculados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en la sesión especial pedida por la oposición.
“Si quieren discutir los recursos de los intendentes, hay que discutir el tema del IOMA”, dijo Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, luego de que naufragara el tratamiento sobre tablas de la distribución del FEFIM.
Al inicio de la sesión, se aprobó una extensión de la licencia a Gustavo Pulti, que dejó su banca en Diputados para desempañarse como concejal en Mar del Plata. Luego hubo tiempo para realizar un homenaje por los 70 años del fusilamiento de José León Suárez, con las palabras del diputado de Fuerza Patria, Ariel Archanco.
Luego hablaron las diputadas Sofía Vanelli (Frente Renovador) y Romina Braga (Coalición Cívica), para homenajear un nuevo aniversario del Ni Una Menos, tras las enormes movilizaciones desarrolladas la semana pasada en distintos puntos del país.
También hubo un discurso sobre la temática los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), Cristian Castillo y Mónica Schlotthauer, además de las legisladoras del peronismo Ayelén Rasquetti y Lucía Iañez. Hubo fuertes críticas hacia el gobierno nacional por el desmantelamiento de las políticas de género.
La diputada del MDF Lucía Iañez también se tomó el tiempo de hablar sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y sostuvo que el fallo en su contra es “vergonzoso” y “arbitrario”. “En Argentina si no mejoramos la justicia no hay democracia posible”, sentenció la legisladora.
Acto seguido habló el diputado de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko, quien cuestionó el “abandono de la política” ante la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. También tomó la palabra Nahuel Sotelo (LLA), quien defendió al gobierno por las acusaciones realizadas de los diputados oficialistas: “Acá no negamos es que haya muertes de mujeres, lo que pedimos son penas más duras y cárcel efectiva para los violadores y asesinos”.
Luego el presidente de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, pidió un pequeño cuarto intermedio y hubo unos pequeños cruces con Nahuel Sotelo. Allí tomó la palabra el diputado José Ignacio Rossi (Fuerza Patria) para homenajear a Carlos Alberto “Indio” Solari por su fallecimiento. Luego del discurso del “Cote”, hubo un minuto de silencio.
Tras el minuto de silencio, los diputados del Frente de Izquierda también se sumaron a los homenajes por la muerte de Solari y pidió que se lo declare ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Pero Cristian Castillo también coló en su discurso la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni y las inconsistencias del discurso del jefe de gabinete del gobierno nacional: “Esos son los valores del poder y de la casta”, sentenció.
También hablaron las diputadas Noelia Saavedra y Ana Luz Balor (Fuerza Patria), quienes se sumaron al reconocimiento del Indio Solari y felicitaron a quienes organizaron el velatorio del artista en Villa Domínico.
Luego llegó el turno de los discursos a un año de la detención de Cristina Kirchner. La primera en tomar la palabra fue Micaela Olivetto. Luego fue el turno de Cristian Castillo, Margarita Recalde, María Eva Limone, Soledad Alonso y José Galván. Los diputados del peronismo sostuvieron durante su intervención que la expresidenta tiene peores condiciones de detención que los represores de la última Dictadura y los narcotraficantes.
Desde el bloque libertario manifestaron su disconformidad por lo rápido que se despachó la cuestión del IOMA, cuya crisis es el punto focal de buena parte de las críticas opositoras.
“Es evidente que los legisladores kirchneristas nos están tomando el pelo a todos los bonaerenses. La Cámara de Diputados no solo funciona muy poco, sino que cuando hay una sesión se pasan horas y horas debatiendo temas que están desconectados de los verdaderos problemas de la gente. Por ejemplo: la crisis en IOMA no es un tema para minimizarlo y eludirlo, sino para poder corregir los errores y mejorar las prestaciones que le resuelva los inconvenientes de los afiliados”, dijo el diputado de LLA Juan Osaba.