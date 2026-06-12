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12 de junio de 2026
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Niebla densa obliga a suspender operaciones en los aeropuertos de Ezeiza, Montevideo y San Fernando

Las condiciones meteorológicas adversas provocaron la suspensión de despegues y aterrizajes en tres aeropuertos de la región

Niebla densa obliga a suspender operaciones en los aeropuertos de Ezeiza, Montevideo y San Fernando
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La densa niebla que afecta a la zona del Río de la Plata obligó a suspender temporalmente todas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Las autoridades aeronáuticas tomaron la medida luego de que la visibilidad cayera por debajo de los mínimos operativos requeridos para garantizar la seguridad de los vuelos.

La misma situación se registró en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, y en el Aeropuerto de San Fernando, donde también se cancelaron los despegues y aterrizajes por las malas condiciones de visibilidad generadas por la niebla.

En los tres aeropuertos las operaciones permanecen interrumpidas hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y se recupere la visibilidad necesaria para retomar los vuelos con normalidad.

Por el momento, se registran demoras y cancelaciones en los vuelos programados.

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