Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

El Tribunal de Cuentas cerró una investigación sobre Centrales de la Costa y exoneró a sus exdirectivos

Mientras el gobierno bonaerense denunció presuntas irregularidades millonarias en contratos firmados durante la gestión de María Eugenia Vidal, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto observaciones sobre los ejercicios 2019 y 2020 de Centrales de la Costa y eximió de responsabilidad a sus exautoridades.

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