Volver | La Tecla Nacionales 12 de junio de 2026 LO QUE TAPA EL MUNDIAL

Miguel Oliva: "En lo social es un momento donde se suspenden rivalidades"

Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo, mientras a nivel nacional y provincial hay muchas cuestiones que quedan pendientes. El presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Miguel Oliva, dio su parecer.

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