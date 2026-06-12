12 de junio de 2026
LO QUE TAPA EL MUNDIAL
Miguel Oliva: "En lo social es un momento donde se suspenden rivalidades"
Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo, mientras a nivel nacional y provincial hay muchas cuestiones que quedan pendientes. El presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Miguel Oliva, dio su parecer.
El presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Miguel Oliva, dio su parecer sobre por qué la sociedad se involucra tanto con el Mundial de fútbol. Sostuvo que “el planteo de que el Mundial está tapando o va a tapar un montón de cuestiones es cierto, y
también que se esperan definiciones políticas después del Mundial. Es un momento, desde el punto de vista social, en el que se suspenden rivalidades. No solo futbolística, sino también políticamente”.
Entonces recordó cómo fueron los festejos durante la obtención de la última Copa del Mundo: “En algunos casos es una fiesta popular como el Mundial pasado. Efectivamente eso fue una fiesta, y yo creo que también ahí hay una cuestión interesante que es que en el fútbol, como en las religiones y muchas otras cuestiones de la vida social, hay lo que llamamos redes sociales incompatibles. Bueno, uno no puede ser de River y de Boca al mismo tiempo, como que no puede ser también musulmán y católico, o católico y judío al mismo tiempo, hay como redes sociales que son incompatibles, y el fenómeno que yo veo es que por un momento eso se suspende. Pero después los problemas siempre vuelven recargados”.
Oliva también destacó a los medios de comunicación y las redes sociales como factor preponderante para instalar en agenda la cita mundialista: “Que todo el mundo habla sobre ese tema, este también es el gran poder de los medios de comunicación. Las redes sociales han incorporado una variedad de temas mucho más grande. Pero yo me acuerdo, hace veinte o treinta años, lo que aparecía en los medios era el tema de discusión. Cuando uno rebobina encuentra ese haz de luz, donde todo el mundo habla del Mundial y deja a un lado cuestiones importantes. Uno empieza a rebobinar un poquito, ese foco se corre a otro tema y la gente habla de otra cosa, básicamente ocurre eso”.
El sociólogo destacó, aemás, que “hay un uso político de los grandes eventos deportivos”; y recordó el caso del mundial de Argentina 1978, donde el fútbol tapó los crímenes atroces cometidos durante la última dictadura a pocos metros del principal estadio donde la pelota rodaba.