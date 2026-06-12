Con universidades en crisis, la Provincia realiza un millonario gasto en videojuegos
El gobierno bonaerense aprobó convenios por más de $40 millones con dos universidades nacionales para capacitar en desarrollo de videojuegos. La decisión reabre el debate sobre las prioridades del gasto público en instituciones que arrastran reclamos por infraestructura, equipamiento y recursos básicos.
Compartir
La administración de Axel Kicillof autorizó la transferencia de más de 40 millones de pesos a dos universidades nacionales para el diseño y dictado de capacitaciones sobre desarrollo de videojuegos en distintos municipios bonaerenses.
La medida fue oficializada a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, mediante las cuales el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica aprobó convenios con la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional de General Sarmiento.
En el caso de la Universidad Nacional de José C. Paz, la contratación asciende a $23.203.950 para brindar servicios de diseño, producción y dictado de capacitaciones vinculadas al desarrollo de videojuegos en el marco del programa Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC).
Por su parte, la Universidad Nacional de General Sarmiento recibirá $17.640.000 para desarrollar actividades similares dentro del mismo programa provincial.
Entre ambos acuerdos, el desembolso total supera los $40,8 millones y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio que conduce Augusto Costa.
Según los fundamentos de las resoluciones, las capacitaciones buscan promover espacios de innovación tecnológica y fortalecer capacidades locales vinculadas a la economía del conocimiento.
Desde la Provincia destacaron además que ambas universidades ya realizaron experiencias similares durante los últimos años. La Universidad de José C. Paz informó capacitaciones en ocho municipios durante 2024 y 2025, mientras que General Sarmiento desarrolló actividades en cinco distritos durante 2025.
Sin embargo, la decisión abre un nuevo debate sobre las prioridades presupuestarias en el sistema universitario y educativo bonaerense.
La discusión aparece en un contexto donde numerosas universidades nacionales vienen denunciando problemas de financiamiento, deterioro edilicio, falta de equipamiento, restricciones para ampliar infraestructura y dificultades para sostener programas académicos y de investigación.
A ello se suman reclamos recurrentes vinculados al mantenimiento de edificios, modernización tecnológica de laboratorios, ampliación de bibliotecas y mejoras en servicios esenciales para estudiantes y docentes.
Los convenios fueron aprobados bajo el régimen que reconoce a las universidades nacionales como organismos consultores preferenciales del Estado provincial, mecanismo que permite contratar directamente sus servicios sin recurrir a procesos licitatorios tradicionales.
La apuesta oficial busca fortalecer la industria del software y la economía del conocimiento. Pero la decisión también instala una pregunta incómoda: si, en un contexto de recursos escasos y necesidades múltiples, más de 40 millones de pesos destinados a cursos de videojuegos constituyen la mejor inversión posible para el sistema universitario y para los bonaerenses.