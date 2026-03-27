27 de marzo de 2026
EN CRISIS
Una alarma se enciende en el conurbano y expone el colapso universitario
Emergencia económica y salarial, caída del presupuesto y deterioro de los ingresos configuran un escenario crítico que ya impacta en el funcionamiento de las universidades en Quilmes y Moreno, pleno corazón del conurbano. La fuga docente en la UTN, los paros y el incumplimiento de la ley de financiamiento consolidan una crisis extendida en todo el sistema.
La crisis del sistema universitario público sumó un nuevo capítulo con la declaración de emergencia económica y salarial en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Ambas instituciones advirtieron sobre el deterioro de los salarios, la caída del presupuesto y el riesgo de afectar el funcionamiento básico, en un contexto de ajuste sostenido a nivel nacional.
En el caso de la UNQ, un informe académico alertó sobre el impacto de la reducción de recursos en el sistema universitario, con foco en la caída del salario real, el freno a la investigación científica y el debilitamiento de las capacidades institucionales. El documento remarca que el deterioro no es coyuntural, sino que proyecta efectos negativos a mediano plazo en la producción de conocimiento y la formación profesional.
La Universidad Nacional de Moreno, por su parte, expuso un cuadro aún más crítico: su presupuesto 2026 resulta inferior al solicitado y durante 2025 debió cubrir gastos de funcionamiento con recursos propios ante transferencias insuficientes. Además, advirtió que los salarios docentes y no docentes acumulan pérdidas cercanas al 50% desde 2023, y que incluso los ingresos iniciales quedaron por debajo del salario mínimo.
Ambas universidades también coincidieron en señalar el atraso de las becas estudiantiles, la falta de actualización de partidas para infraestructura y el ajuste en programas de investigación y extensión. En conjunto, describen un escenario de asfixia financiera que pone en tensión la continuidad de actividades clave del sistema universitario.
Este cuadro se replica a nivel nacional y encuentra un caso emblemático en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que inició el ciclo lectivo 2026 con más de mil docentes menos. La salida de profesores -por renuncias o licencias sin goce de sueldo ante salarios congelados- expone el impacto directo de la crisis en las aulas.
El conflicto salarial y presupuestario derivó en paros y protestas en todo el país. Docentes y no docentes reclaman una recomposición superior al 50%, frente a una oferta oficial muy por debajo, mientras se multiplican las advertencias sobre la continuidad del ciclo académico y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza durante el cuatrimestre.
En el trasfondo, la disputa con el Gobierno nacional sigue abierta. Pese a que el Congreso dejó vigente la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades denuncian su incumplimiento, en un escenario de caída real del presupuesto superior al 30% desde 2023. Con instituciones en emergencia, docentes que abandonan las aulas y estudiantes afectados, el sistema universitario se encamina a un conflicto prolongado que amenaza con profundizar su deterioro.