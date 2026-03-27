Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de marzo de 2026 EN CRISIS

Una alarma se enciende en el conurbano y expone el colapso universitario

Emergencia económica y salarial, caída del presupuesto y deterioro de los ingresos configuran un escenario crítico que ya impacta en el funcionamiento de las universidades en Quilmes y Moreno, pleno corazón del conurbano. La fuga docente en la UTN, los paros y el incumplimiento de la ley de financiamiento consolidan una crisis extendida en todo el sistema.

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