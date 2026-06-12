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12 de junio de 2026
OTRA VEZ

Juanita Tinelli radicó una nueva denuncia por violencia de género contra un ex

La hija de Marcelo Tinelli presentó una denuncia por violencia de género, luego de haber realizado meses atrás otra denuncia por amenazas de muerte

Juanita Tinelli radicó una nueva denuncia por violencia de género contra un ex
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Juanita Tinelli, de 22 años, radicó una denuncia por violencia de género contra un ex pareja.

La joven acudió a la Justicia para formalizar la presentación, en el marco de episodios de violencia sufridos durante esa relación.

Asimismo, noches atrás, habría concurrido a un boliche junto a sus amigos.

En ese marco, el denunciado, Bautista Cuiña la habría acosado, amenazado y golpeado en el rostro.

Para ese entonces, se llamó a la policía que acudió al lugar pero no encontró al sospechoso. 

Horas después, la joven modelo decidió tomar una medida formal por temor hacia su integridad. Ahora cuenta con custodia policial 

Este nuevo reclamo judicial se suma a una denuncia anterior que la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles había realizado meses atrás, luego de recibir una amenaza de muerte por teléfono.

En aquella oportunidad, la Justicia le otorgó medidas de protección, entre ellas un botón antipánico.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la nueva causa ni sobre las medidas que podría haber solicitado la Justicia en esta ocasión.

La familia Tinelli no emitió declaraciones públicas al respecto.

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