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9 de junio de 2026
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El Mundial de la Yerba Mate 2026 hizo historia: récord de participación y 313 medallas

Asi 4.000 personas participaron del Fan Fest en Buenos Aires y en 13 subsedes de 6 países. Se evaluaron más de 400 muestras a ciegas y se entregaron 59 medallas Gran Oro, 93 de Oro, 85 de Plata y 76 de Bronce. El evento se consolidó como el primer certamen global de la yerba mate

El Mundial de la Yerba Mate 2026 hizo historia: récord de participación y 313 medallas
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Con un balance exitoso cerró sus puertas la primera edición del Mundial de la Yerba Mate 2026, un evento que marcó un antes y un después en la industria yerbatera internacional.

El certamen, realizado entre el 5 y el 7 de junio con epicentro en el Museo del Mate de Buenos Aires, contó con la participación de casi 4.000 personas en el Fan Fest y en sus 13 subsedes oficiales distribuidas en 6 países de 3 continentes.

Un jurado internacional evaluó a ciegas más de 400 muestras provenientes de distintos países, siguiendo los mismos estándares rigurosos que se utilizan en los concursos internacionales de vinos y destilados. En la ceremonia de premiación se entregaron 313 medallas: 59 Gran Oro, 93 de Oro, 85 de Plata y 76 de Bronce, además de reconocimientos especiales por país, tipicidad, molienda y escala productiva.

“Es un récord único poder evaluar más de 400 muestras”, destacó Marcos Francisca, Juez Director del certamen.

El Fan Fest transformó el Museo del Mate en el corazón del evento, con stands de productores de Argentina, Brasil y Paraguay, catas guiadas, talleres, paneles de degustación y más de 170 horas de contenido con expertos internacionales.

Contó con el apoyo de 235 voluntarios y superó ampliamente las expectativas de público.

La dimensión global fue uno de los aspectos más destacados: subsedes en Lungro (Italia), Auckland (Nueva Zelanda), Valencia y Barcelona (España), Dolores (Uruguay), Punta Arenas (Chile), Sydney (Australia), Guatemala, Londres y varias ciudades argentinas replicaron el espíritu del Mundial de forma simultánea.

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