Detuvieron a un rugbier acusado de empujar a un joven que terminó atropellado

Un caso de violencia vial generó indignación en Mar del Plata. Matías Fay, conocido jugador de rugby de clubes locales e integrante de una familia reconocida en la ciudad, fue detenido e imputado por el delito de lesiones dolosas tras protagonizar un grave incidente.



El hecho ocurrió durante una discusión originada por un accidente de tránsito. Fay y otro conductor, la víctima, un joven cuya identidad no fue revelada públicamente por razones de privacidad, comenzaron a forcejear en plena calle. En medio del altercado, y justo cuando pasaba un automóvil, Fay empujó violentamente al joven hacia la calzada, provocando que fuera atropellado. El propio Fay también resultó herido en el episodio.



Las imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran con claridad el empujón y el impacto del vehículo. La policía intervino de inmediato y, en las últimas horas, detuvo a Fay, quien quedó a disposición de la Justicia.



Desde su lugar de detención, y a través de un comunicado difundido por sus abogados, Fay expresó su arrepentimiento y pidió “perdón” a la víctima, a su familia y a toda la comunidad. “Lamento profundamente lo sucedido. Fue un momento de enojo y pérdida de control”, señaló el mensaje.

La víctima se recupera de las lesiones sufridas, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud. Según fuentes cercanas a la investigación, el joven participaba de una discusión común por un choque menor cuando la situación escaló en violencia.



Matías Fay tiene trayectoria en el rugby local y es una figura conocida dentro del ambiente deportivo marplatense. Su familia también posee reconocimiento en la zona.



La fiscalía continúa con la investigación para determinar las responsabilidades definitivas. En las próximas horas se definirá si Fay recupera la libertad o si deberá cumplir alguna medida restrictiva mientras avanza el proceso judicial.