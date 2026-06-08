8 de junio de 2026
LEGISLATURA
Toda la oposición cargó contra el peronismo por suspender la sesión especial por IOMA
Luego de que pase para el jueves la sesión especial pedida por la oposición, los dirigentes lanzaron duras críticas hacia el gobierno bonaerense por “no dar la cara” por la crisis estructural de la obra social.
Tras conocerse la suspensión de las sesiones previstas para esta tarde, donde la oposición preparó un sinfín de críticas hacia la gestión del IOMA, intendentes, diputados y senadores bonaerenses fueron contundentes en cuestionar al peronismo por no realizar la sesión especial.
Durante el transcurso de la mañana, desde la Cámara de Diputados aseguraron que lanzaron dos resoluciones, una que “reprograma la sesión especial para el 11 de junio a las 13 horas y la otra reprograma la sesión ordinaria para el 11 de junio a las 14 horas”.
De acuerdo a lo expresado por el cuerpo que conduce Alejandro Dichiara, “ambas resoluciones fundamentan la reprogramación en la necesidad de continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”.
A partir de la suspensión, desde todos los sectores opositores lanzaron duros cuestionamientos hacia el gobernador y todo el peronismo bonaerense por no presentarse en la sesión.
Desde el bloque PRO de Diputados aseguraron que “La suspensión de la sesión especial convocada para abordar la situación de IOMA representa otra oportunidad perdida para discutir uno de los problemas más graves que hoy afectan a millones de bonaerenses. Mientras miles de afiliados enfrentan demoras en la atención, dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos, e incertidumbre respecto del destino de los recursos que aportan mes a mes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama”.
“Lo ocurrido demuestra la escasa prioridad que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación de IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social provincial. En lugar de promover la transparencia, brindar información y rendir cuentas sobre el estado de una institución que atraviesa una profunda crisis, el oficialismo optó por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo. Cuando se trata de debatir los problemas reales de los bonaerenses y explicar qué ocurre con IOMA, el ejecutivo elige el silencio antes que las respuestas”, añadieron desde el bloque.
El diputado bonaerense Fernando Rovello (PRO), citó a La Tecla y dejó un duro mensaje contra el gobernador: "@Kicillofok destrata una vez más a los afiliados de IOMA. Hoy se podría haber sesionado. La voltearon sin fundamentos. Por más que no quieran vamos a seguir, hasta las últimas consecuencias, defendiendo y reclamando por todos los afiliados que se merecen una atención digna".
Por el lado del radicalismo, el presidente del bloque de UCR-Cambio Federal en la Cámara Baja, Diego Garciarena, también dejó su mensaje en su cuenta de X: “Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses. El Gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos comparten: IOMA no está cumpliendo sus funciones y misiones. Vamos a seguir trabajando para que las autoridades de IOMA vengan a dar explicaciones pero, fundamentalmente, para buscar rápidamente las soluciones para que los afiliados reciban los servicios que necesitan. Cuando la salud está en juego, la oportunidad es ya”.
También la titular del bloque de la UCR, Alejandra Lordén, manifestó: “El Kirchnerismo volteó la sesion para tratar el abandono de #IOMA. Quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés por dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados”.
Desde La Libertad Avanza, el presidente de bloque en la Cámara Baja, Juanes Osaba, también dejó su mensaje en redes sociales: “Kicillof no quiere dar la cara por el DESASTRE que hizo con IOMA. El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses. No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Siguen poniendo a la legislatura de espaldas a la gente”.
“IOMA sigue sin responder los pedidos de acceso a trámites administrativos. Hoy también se cayó la sesión en la Cámara de Diputados. Faltan respuestas y los afiliados siguen esperando explicaciones. Los bonaerenses merecen saber qué pasa”, sentenció el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis.
Desde Hechos, el diputado Manuel Passaglia dijo que “La sesión especial para tratar la crisis de la obra social se suspendió. Sin acuerdos. Sin explicaciones. Clínicas que no cobran. Medicamentos oncológicos que no llegan. Autorizaciones que no salen. El gobernador que no está en la provincia, pero evidentemente tampoco está en los problemas de la provincia. Siete años gobernando la provincia más grande del país y hay millones de afiliados que no reciben su medicamento”.
Otro bloque que dejó en claro su descontento fue Unión y Libertad. Desde el bloque emitieron un comunicado donde expresaron: “Entendemos que se trata de un tema de enorme importancia para millones de bonaerenses y consideramos que el Poder Legislativo pueda generar los ámbitos de debate necesarios para analizar propuestas, escuchar a los actores y buscar soluciones”.