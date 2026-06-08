Toda la oposición cargó contra el peronismo por suspender la sesión especial por IOMA

.@Kicillofok destrata una vez más a los afiliados de IOMA. Hoy se podría haber sesionado. La voltearon sin fundamentos. Por más que no quieran vamos a seguir, hasta las últimas consecuencias, defendiendo y reclamando por todos los afiliados que se merecen una atención digna. pic.twitter.com/42ikbSOxqs — Fernando Rovello (@FerRovello) June 8, 2026

Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses.

El Gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 8, 2026

El Kirchnerismo volteó la sesion para tratar el abandono de #IOMA.



Quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés por dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados. pic.twitter.com/81tKCboL7l — Alejandra Lordén (@AleLorden) June 8, 2026

Kicillof no quiere dar la cara por el DESASTRE que hizo con IOMA.

El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses.

No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos.… — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 8, 2026

IOMA sigue sin responder los pedidos de acceso a trámites administrativos. Hoy también se cayó la sesión en la Cámara de Diputados. Faltan respuestas y los afiliados siguen esperando explicaciones. Los bonaerenses merecen saber qué pasa. — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) June 8, 2026