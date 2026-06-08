El oficialismo cerró filas y volteó la sesión especial por IOMA en Diputados
La oposición se aprestaba a descargar una batería de críticas por la situación de la obra social, pero las autoridades de la Cámara comunicaron que se pasaba al jueves 11, junto con la ordinaria que se realizaría a continuación. Desde los bloques no oficialistas aseguraron que se levantaron porque "teníamos el número para sesionar".
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A pocas horas de que se lleve a cabo una doble sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, desde el cuerpo que conduce Alejandro Dichiara informaron que se suspendía la actividad prevista para este lunes.
Así, se cayeron los dos encuentros previstos para hoy: la sesión especial, en la que se iba a debatir la crítica situación del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) y la ordinaria, que tendría lugar a continuación.
La sorpresa fue mayúscula entre los legisladores de la oposición, que habían unido voluntades para pedir un amplio debate sobre la realidad de la obra social, aunque al no tener despacho de comisiones necesitaban dos tercios de los votos para solicitar la interpelación de su titular, Homero Giles.
Sin embargo, para ello debían cumplir con un requisito previo: reunir el quorum necesario para sesionar, un objetivo que, aseguraban, estaban seguros de cumplimentar. “Tenemos las manos, vamos a sesionar”, aseguraron horas atrás.
A primera hora de esta mañana el rumor se hizo realidad: desde la Cámara confirmaron que las sesiones se habían caído y que ambas pasaban para el jueves, asegurando que “ambas resoluciones fundamentan la reprogramación en la necesidad de continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”.
Rabinovich (PRO) y Garciarena (UCR) dos de los que lideran la batalla por el IOMA.
Desde las bancadas no oficialistas apuntaron a Fuerza Patria como responsable de la frustrada doble jornada. “Para esto dejaron de lado la interna, tenían miedo porque sabían que teníamos el número para sesionar y poner en evidencia el desastre que es el IOMA”, aseguró un legislador opositor.
Como informó La Tecla.info, la UCR -en sus dos versiones-, el PRO, los libertarios, los lilitos y otros bloques menores operaron para sentar a toda su tropa, con el objetivo de conseguir el quorum necesario para debatir sobre el IOMA. El número mágico es 47, es decir, la mitad más uno de un cuerpo integrado por 92 diputados.
La cuenta de los opositores les salía redonda: 20 diputados de La Libertad Avanza; 6 que aportarían los dos bloques de la UCR (los abadistas y los referenciados en Miguel Fernández y Alejandra Lordén); 11 del PRO; 3 de la Coalición Cívica; 2 de Hechos (Passaglia) y 2 de la izquierda, que admitió su aporte para el quorum aunque tendrá su propia hoja de ruta acerca del pedido de interpelación.