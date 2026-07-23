Dirigentes libertarios se mostraron con el campo y pidieron aliviar la presión fiscal

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La dirigencia bonaerense de La Libertad Avanza dijo presente en una nueva jornada de la Exposición Rural de Palermo, donde encabezó una recorrida por el predio junto a legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes territoriales y representantes de la juventud del espacio.
La delegación fue recibida por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, a quien los dirigentes libertarios agradecieron por la bienvenida y la posibilidad de recorrer una de las principales vidrieras del sector agropecuario argentino.
Durante la visita, los referentes del oficialismo nacional mantuvieron contacto con distintas empresas vinculadas a la producción bonaerense. Entre ellas estuvieron SEMEX, CIAVT y YOMEL, firma nacida hace más de cinco décadas en el partido de 9 de Julio, que comenzó como un emprendimiento familiar y con el paso de los años logró consolidarse como una de las compañías de referencia en la fabricación de maquinaria agrícola.
Desde La Libertad Avanza señalaron que casos como el de YOMEL representan el potencial productivo de la provincia de Buenos Aires y sostuvieron que el desarrollo del distrito depende de generar condiciones para que las empresas puedan invertir, crecer y crear empleo a partir de los recursos humanos y naturales con los que cuenta el territorio bonaerense.
Participamos de una gran jornada en La Rural junto a legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes y nuestra juventud. Agradecemos a @NicolasPinoSRA por la recepción.
La delegación libertaria estuvo compuesta por Diego Valenzuela, Florencia Retamoso, Geraldine Calvella, Gonzalo Cabezas, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti concejales y consejeros escolares de distintos municipios bonaerenses.
En ese marco, los dirigentes aprovecharon la recorrida para volver a respaldar el rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y remarcaron que la prioridad es impulsar medidas que fortalezcan al sector agropecuario y a quienes generan riqueza.
Al mismo tiempo, cuestionaron con dureza la gestión del gobernador Axel Kicillof y recordaron su paso por el Ministerio de Economía nacional, al considerar que las políticas aplicadas durante esos años perjudicaron al campo y desalentaron la producción. Según expresaron, durante mucho tiempo se instaló la idea de que la generación de riqueza era un problema, cuando el verdadero inconveniente, afirmaron, era un Estado con un nivel de gasto que superaba sus posibilidades.
Por último, desde el espacio libertario insistieron en que la recuperación del sector requiere reducir la carga impositiva, eliminar trabas burocráticas y promover un Estado con menor intervención en la actividad privada. Aseguraron que ese es el modelo que buscan trasladar a la provincia de Buenos Aires y que continuará siendo uno de los ejes centrales de su propuesta política.