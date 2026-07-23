La Provincia salió al cruce por el proyecto libertario: “acción racista y de nulo impacto”

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Luego de la polémica desatada por el proyecto que presentó La Libertad Avanza para cobrarle a los extranjeros por el uso de la salud y la educación pública luego de la oleada “anti-Argentina” tras la final del Mundial, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a la iniciativa de Romo y lanzó duras críticas.
A través de su cuenta de X, Kreplak reposteó un informe realizado por Soberanía Sanitaria donde demuestra claramente que “el verdadero debate que se esconde detrás de las propuestas de cobro por prestaciones a extranjeros tiene más que ver con distintas concepciones respecto a la salud y al rol del estado en garantía del acceso universal que con el impacto sanitario que la atención de no residentes podría tener sobre los sistemas de Salud provinciales”.
“Los datos sanitarios dan cuenta del mínimo impacto que tiene la atención de los grupos migratorios sobre el sistema de salud y por lo tanto sobre la posibilidad de financiamiento del mismo”, aseguran.
Kreplak hizo eco de este informe y dejó en claro que con el proyecto de Romo solo hay “racismo, mentiras y desconocimiento”.
Allí añadió: “Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a ‘extranjeros’. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”.
Racismo, mentiras y desconocimiento.
Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”.
El proyecto que ingresó a la Legislatura cuenta con el respaldo de una decena de diputados de La Libertad Avanza y del presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. El mismo consta en establecer un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales y de retribuciones por los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país, de conformidad con las garantías y excepciones previstas en Ia presente ley”.
La normativa se aplicaría en los “establecimientos de salud dependientes de Ia Provincia y a las universidades provinciales de gestión estatal” que estén en suelo bonaerense. Para defender la iniciativa, el diputado Agustín Romo expresó: “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad".