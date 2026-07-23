La Provincia salió al cruce por el proyecto libertario: “acción racista y de nulo impacto”

DOLOR DE CABEZA

Otro problema para Kicillof: demandan a PBA por el canje de deuda tomada en 2017 Un fondo de inversión alemán que no aceptó la reestructuración de 2021 inició una demanda en Nueva York para reclamar el pago de bonos en dólares y euros. El caso reabre el capítulo de los holdouts y vuelve a poner bajo la lupa el endeudamiento contraído durante la administración de María Eugenia Vidal.