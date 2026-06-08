Aseguran que Emilia Mernes estaría embarazada y crece la expectativa

Emilia Mernes volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por un show multitudinario.



En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que la cantante estaría embarazada de Duki, noticia que revolucionó a sus seguidores y generó una ola de comentarios en plataformas digitales.



La información fue difundida inicialmente en un programa televisivo, donde aseguraron que la artista estaría esperando un hijo. A partir de allí, distintos medios y cuentas dedicadas al espectáculo comenzaron a replicar el rumor, mientras los fanáticos de la pareja analizaron cada gesto y publicación reciente de ambos artistas.



Hasta el momento, ni Emilia Mernes ni Duki realizaron declaraciones públicas sobre el tema y tampoco hubo confirmación oficial desde su entorno. Sin embargo, el silencio de ambos alimentó aún más las especulaciones entre sus seguidores, quienes convirtieron el tema en uno de los más comentados del día en redes sociales.



Semanas atrás, además, Emilia había respondido con humor a preguntas sobre maternidad en redes sociales, aunque sin confirmar ninguna versión. En otras oportunidades, incluso, había desmentido rumores similares que circularon en internet.



Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo alrededor de una de las parejas más populares de la música argentina. Por ahora, el supuesto embarazo permanece en el terreno de las versiones periodísticas y las especulaciones de los fanáticos, a la espera de una posible palabra oficial de Emilia Mernes o Duki.

