Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Construcción, negocios y debate pendiente

El pedido de prórroga de una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción reavivó el debate sobre el crecimiento urbano y el futuro de Mar del Plata.

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