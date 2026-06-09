9 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Construcción, negocios y debate pendiente
El pedido de prórroga de una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción reavivó el debate sobre el crecimiento urbano y el futuro de Mar del Plata.
A pocos días de su vencimiento, previsto para el 14 de junio, el Régimen de Incentivos a la Construcción volvió a ubicarse en el centro de la discusión política de General Pueyrredon. Lo que surgió en 2021 como una herramienta excepcional para sostener la actividad económica durante la pandemia se transformó con el paso de los años en uno de los principales instrumentos de desarrollo urbano impulsados por la gestión de Guillermo Montenegro y continuados con el interinato de Agustín Neme. Sin embargo, la intención del Ejecutivo de extender nuevamente su vigencia abrió un debate mucho más amplio sobre el crecimiento de la ciudad, la planificación urbana y los límites de las excepciones normativas.
El Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para prorrogar por 18 meses la Ordenanza 25.113, norma que otorga beneficios e indicadores urbanísticos especiales para fomentar inversiones privadas. Desde la Secretaría de Obras sostienen que la medida fue determinante para reactivar emprendimientos paraliza dos, atraer capitales y sostener miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente con la construcción.
La defensa oficial del régimen se apoya en datos concretos. Según la información pre sentada ante el cuerpo deliberativo, desde la puesta en marcha de la ordenanza se aprobaron más de 2,6 millones de metros cuadrados. Para el Ejecutivo, esos números demuestran que la herramienta cumplió con los objetivos y justifican una nueva extensión hasta diciembre de 2027.
Sin embargo, el paso del tiempo modificó la naturaleza del debate. Lo que inicial mente fue concebido como una respuesta transitoria frente a una situación extraordinaria comenzó a ser visto por distintos sectores políticos y técnicos como un mecanismo permanente de gestión urbana.
Los cuestionamientos apuntan a que las sucesivas prórrogas consolidan una normativa paralela que altera los criterios originales de planificación y permite mayo res indicadores constructivos sin una discusión integral sobre el futuro de la ciudad. En ese sentido, distintos bloques opositores y sectores del radicalismo vienen reclamando una revisión profunda del Código de Ordenamiento Territorial (COT), al considerar que gran parte de sus disposiciones quedaron desactualizadas frente a la realidad actual de Mar del Plata.
La preocupación también se extiende al impacto que el crecimiento inmobiliario puede generar sobre la infraestructura urbana. Redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, movilidad y servicios públicos aparecen como algunos de los aspectos señalados por quienes advierten que el aumento de la densidad constructiva requiere una planificación que acompañe el desarrollo privado con inversiones públicas suficientes.
La discusión adquirió mayor relevancia porque, mientras continúa el análisis de la prórroga, el Ejecutivo impulsa otras modificaciones vinculadas al desarrollo urbano. Entre ellas se encuentran propuestas para flexibilizar determinadas restricciones constructivas y agilizar procedimientos administrativos para obras de gran escala. Desde el gobierno argumentan que estas medidas buscan reducir burocracia y acompañar una actividad estratégica para la economía local.
El debate se vuelve aún más significativo al observar el escenario de largo plazo. El COT vigente fue sancionado en 1979, cuando la ciudad presentaba características urbanas, sociales y económicas muy diferentes a las actuales. Casi medio siglo después, existe un amplio consenso respecto de la necesidad de actualizar una normativa que continúa regulando el uso del suelo bajo pará metros pensados para otra realidad.
Mientras tanto, continúan llegando al Concejo pedidos de excepción, convenios urbanísticos y modificaciones particulares. Paralelamente sigue pendiente la implementación de un sistema de compensaciones urbanísticas que permita establecer criterios generales para los beneficios otorgados a los desarrolladores, evitando negociaciones individuales expediente por expediente.
La expansión de urbanizaciones priva das sobre corredores como la Ruta 11 y Jorge Newbery, el crecimiento hacia Chapadmalal y la aparición de nuevos emprendimientos en sectores histórica mente periféricos reflejan un fenómeno cada vez más evidente. Mar del Plata ya no crece únicamente hacia el centro y el macrocentro
Dentro de ese escenario, Punta Mogotes aparece como uno de los sectores observa dos con mayor atención, con un proyecto para construir una torre de 15 pisos en una zona donde el límite era de ocho.
Por eso, la discusión sobre la continuidad del Régimen de Incentivos a la Construcción excede ampliamente la reno vaciónde una ordenanza. Lo que está en juego es la definición de un modelo urbano. Entre la necesidad de sostener inversiones y generar empleo, y la obligación de planificar un crecimiento equilibrado y sustentable, Mar del Plata vuelve a enfrentar una pregunta: qué ciudad quiere construir para las próximas décadas y bajo qué reglas.