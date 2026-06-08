Volver | La Tecla Informe Especial 8 de junio de 2026 PELEAS EN EL TERRITORIO

Concejos: los libertarios marginados

En más de treinta municipios hubo rupturas en La Libertad Avanza y se conformaron nuevos bloques, en algunos casos cercanos a Milei y en otros no. En otros distritos la unidad pende de un hilo. Resta saber si de cara al 2027 el mileismo les abrirá las puertas nuevamente.

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