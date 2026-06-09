Listo el rodaje de la segunda temporada de Viudas Negras

Esta semana finalizó el rodaje de la segunda temporada de Viudas Negras, la serie de comedia negra y suspenso producida por TNT y Flow.



La nueva entrega, compuesta por ocho episodios, retoma la historia de Maru y Mica con un plan de extorsión que se descontrola. Maru, deprimida en su rutina del barrio de Flores, busca a toda costa que su hija ingrese a un colegio de Recoleta, lo que las lleva a cometer un crimen mayor.





La temporada también se emitirá en HBO Max, ampliando su alcance internacional.



El elenco principal regresa con Pilar Gamboa y Malena Pichot, acompañadas por Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Paula Grinszpan, Monna Antonopulos, Julián Lucero, Fernando Callejón, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero y Agustina Tremari.



Entre las nuevas incorporaciones destacan Carina Zampini, Luis Ziembrowski, María Leal, Marina Castillo, Betina O’Connell, Taichu y La Tía Nat.



La serie es producida por Pampa Films, dirigida por Nano Garay y Coca Novick, y cuenta con guion de Malena Pichot junto a Julián Lucero y Ariana Saiegh.



Con el rodaje finalizado, solo resta esperar la fecha de estreno.