8 de junio de 2026
LO QUE SE VIENE
Gran Hermano: quién se va esta noche, la gala de eliminación con ocho nominados
Este lunes por la noche Telefe emite una nueva gala de eliminación del reality. El público definirá en vivo quién será el próximo en dejar la competencia.
Todo está listo para la gala de eliminación de Gran Hermano que se emitirá esta noche por Telefe.
Tras la salida de Tatiana Luna en la gala anterior, el reality encara una nueva placa con ocho nominados que definirán su permanencia en la casa.
Según la información oficial del programa, los participantes que integran la placa de esta noche son Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen.
La gala, que se transmitirá en vivo, permitirá al público votar por su favorito para salvar o condenar a los nominados.
Hasta el momento no se han dado a conocer porcentajes ni detalles de las votaciones, ya que la decisión final se conocerá durante la emisión.
La transmisión comenzará en el horario habitual del reality y podrá seguirse también a través de la plataforma de streaming de Telefe y las redes oficiales del programa.
Los seguidores ya especulan en redes sociales sobre quién podría ser el próximo en abandonar Gran Hermano.