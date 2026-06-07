7 de junio de 2026
HERMOSO
La infancia del Indio Solari en Paraná
Carlos “Indio” Solari, uno de los mayores referentes del rock argentino fallecido el 5 de junio de 2026, pasó sus primeros seis años de vida en Paraná, Entre Ríos. Nacido el 17 de enero de 1949, creció en el edificio del Correo Argentino, construido exactamente sobre el solar donde alguna vez estuvo la histórica casa de Justo José de Urquiza, frente a la Plaza 1° de Mayo. Allí, con su padre como jefe de distrito del correo, el pequeño Indio jugaba en una terraza de baldosas rojas y se colaba en la sala de telegrafías, donde se sentía “como la mascota” de los 70 empleados que trabajaban a diario
La noticia del fallecimiento del Indio Solari conmovió al país entero, pero en Entre Ríos despertó un recuerdo muy concreto: el del niño que corría por los pasillos del viejo Correo Argentino, frente a la Plaza 1° de Mayo.Según relató el propio músico en su libro de memorias, su casa familiar ocupaba el solar donde se levantó la residencia de Justo José de Urquiza.
El edificio seguía funcionando como sede del correo y la vivienda del jefe de distrito, cargo que ocupaba su padre, José Solari. “Tengo el recuerdo de jugar en una terraza, que era como un océano de baldosas rojas donde, cada tanto, sobresalía una chimenea”, escribió el Indio.P
ero el lugar que más lo fascinaba era la sala de telegrafías. “Funcionaba como la mascota. Siendo el hijo del jefe, todo el mundo te trata bien, aunque te odien y seas un rompepel***s.
La sala era muy grande, trabajaban 70 personas. Abría la puerta y ante ese despliegue humano me quedaba fascinado”, detalló. Una doble puerta separaba la casa de la calle y de la sala de trabajo: una daba a la vereda y la otra, directamente al corazón de los telégrafos.El músico vivió en Paraná hasta los seis años.
Luego, por un traslado laboral de su padre, la familia se mudó a La Plata, donde transcurrió el resto de su infancia y adolescencia. Sin embargo, aquellos primeros años en la capital entrerriana quedaron grabados para siempre en su memoria y, según él mismo admitía, alimentaron parte de su sensibilidad poética.Tras conocerse su muerte, vecinos y fanáticos de Paraná ya se acercaron al histórico edificio del correo para dejar flores y mensajes.
El lugar, que aún conserva pisos de madera, techos altos y parte de la estructura original, sigue siendo una vivienda particular, pero ahora también es un pedazo de la historia del rock nacional. La infancia del Indio Solari en Paraná ya forma parte del relato oficial de la ciudad que lo vio nacer.