Volver | La Tecla Nacionales 7 de junio de 2026 HERMOSO

La infancia del Indio Solari en Paraná

Carlos “Indio” Solari, uno de los mayores referentes del rock argentino fallecido el 5 de junio de 2026, pasó sus primeros seis años de vida en Paraná, Entre Ríos. Nacido el 17 de enero de 1949, creció en el edificio del Correo Argentino, construido exactamente sobre el solar donde alguna vez estuvo la histórica casa de Justo José de Urquiza, frente a la Plaza 1° de Mayo. Allí, con su padre como jefe de distrito del correo, el pequeño Indio jugaba en una terraza de baldosas rojas y se colaba en la sala de telegrafías, donde se sentía “como la mascota” de los 70 empleados que trabajaban a diario

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