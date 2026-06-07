7 de junio de 2026
COMICIOS UCR
Elecciones en el radicalismo: en qué municipios se vota hoy
La unidad del histórico partido pudo alcanzarse a nivel provincia y en 126 municipios, sin embargo, 9 distritos definirán las conducciones de los Comité locales en las urnas.
Luego de que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires cerrara la interna provincial con Emiliano Balbín como nuevo presidente del Comité Provincia y Pablo Nicoletti al frente de la Convención bonaerense, en 126 de los 135 distritos se alcanzaron acuerdos de unidad. Las pulseadas por las conducciones municipales no pudieron resolverse en 9 distritos, por lo que la contienda se decidirá en las urnas. Las internas tendrán lugar en General Pueyrredón, Morón, Lincoln, Villa Gesell, Bragado, Mercedes, Bahía Blanca y Tres Arroyos.
En General Pueyrredón, la tensión escaló en los últimos días, cuando se confirmó la baja de la candidatura de Fernando "Pipi" Herrera, tras determinarse que no cumplía con el requisito de antigüedad como afiliado exigido por la Carta Orgánica de la UCR para aspirar a la presidencia del Comité local. En su lugar, la fórmula opositora a la conducción abadista será encabezada por Jimena Nespral, quien originalmente estaba anotada como vicepresidenta en la Lista 22. Del otro lado se encuentra Ricardo Liceaga Viñas, quien encabeza la oficial Lista 110.
Villa Gesell es otro de los municipios donde la esperanza de la unidad se difuminó. La conducción del partido a nivel municipal será disputada entre el oficialista Néstor “Beto” Banquero (Lista 112) y Omar Zurko (Lista 6).
En Lincoln, la interna boina blanca enfrentó a una familia entre sí. Valeria Menna, actual presidenta del Comité y secretaria de Acción Social del municipio, encabeza la Lista 112 y se enfrentará a Matías Gazquez, quien comanda la Lista 983. Menna acusó a Marisa Serenal, hermana del intendente Salvador Serenal, de patrocinar la Lista 983. “No hubo voluntad de diálogo”, habría advertido la actual titular del Comité a medios locales, en relación a la idea de ir con una nómina consensuada.
En Bragado, disputarán la conducción Lilián Labaqui (Lista 12), quien representa al sector opositor a la actual conducción y que cuenta con el apoyo del ex-intendente, Orlando Costa, y Amadeo Mónaco (Lista 10), quien representa al oficialismo local, que tiene como referencia a la exsenadora provincial Eugenia Gil Alotto.
También habrán comicios en Mercedes, donde se presentan la oficialista Lista 11, encabezada por Marisa Brilado, y la Lista 15, encabezada por Marcelo Ventrelli.
En Luján, las urnas encontrarán las boletas de Andrés Saavedra (Lista 110), candidato del oficialismo y conductor de la juventud radical lujanenese, y de Leandro Fusco (Lista 83), quien representa al Ateneo Raúl Alfonsín y Espacio Abierto.
La puja en Morón será entre Martín Dolhagaray (Lista 110), quien cuenta con el apoyo del actual presidente del radicalismo local, Rolando Moreto, y Natalia Popolizio (Lista 123), quien encabeza la nómina opositora y tiene como referente a la exconcejal Silvina Samparisi.
La disputa en Bahía Blanca tendrá como protagonistas a Martín Bustos (Lista 115), quien responde a Juan Pedro Tunessi -integrante de Evolución y referente del oficialismo partidario- y a Fernando Roy (Lista 123), quien cuenta con el aval del Grupo Hospital y de dirigentes históricos como Ricardo Margo
El listado de internas radicales cierra con Tres Arroyos. Allí se enfrentarán en las urnas Romina Trujillo (Lista 15), quien pertenece a Evolución, y Cristian Ruiz (Lista 2027), subsecretario de Desarrollo del municipio de Gonzales Chaves.