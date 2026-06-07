Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2026 COMICIOS UCR

Elecciones en el radicalismo: en qué municipios se vota hoy

La unidad del histórico partido pudo alcanzarse a nivel provincia y en 126 municipios, sin embargo, 9 distritos definirán las conducciones de los Comité locales en las urnas.

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