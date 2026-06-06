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6 de junio de 2026
HERMOSO

Bruno Solari: la historia del único hijo del Indio y el perfil bajo que heredó de su padre

Alejado de la exposición mediática y protegido durante años por el hermetismo familiar, Bruno Solari mantuvo una vida reservada, lejos de los escenarios y de la popularidad que rodeó al histórico líder de Los Redondos

Bruno Solari: la historia del único hijo del Indio y el perfil bajo que heredó de su padre
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La muerte de Carlos “Indio” Solari volvió a despertar el interés por la vida íntima del músico más enigmático del rock argentino. Entre los aspectos menos conocidos de su historia aparece la figura de Bruno, su único hijo, a quien el cantante protegió durante toda su vida de la exposición pública y del universo mediático que rodeó su carrera.
 

Bruno Solari nació fruto de la relación entre el Indio y Virginia Mones Ruiz, compañera del músico desde fines de los años 80. A diferencia de otros hijos de figuras populares, siempre mantuvo un perfil extremadamente bajo, en línea con la filosofía de vida que caracterizó a su familia.
 

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota evitó durante décadas hablar públicamente sobre su intimidad. Las entrevistas eran escasas y las referencias a su vida familiar prácticamente inexistentes. Esa decisión también alcanzó a su hijo, quien creció lejos de las cámaras, los programas de televisión y la exposición constante que suele acompañar a las grandes figuras de la música.
 

A lo largo de los años, el Indio explicó en distintas ocasiones que prefería preservar su vida privada para proteger a sus seres queridos y mantener cierta distancia del espectáculo. En ese contexto, Bruno quedó siempre al margen del fenómeno ricotero y de la enorme popularidad de su padre.
 

Recién con la publicación del libro Recuerdos que mienten un poco, escrito junto al periodista Marcelo Figueras, el músico dejó entrever algunos aspectos de su vida familiar y de la relación cercana que mantenía con su hijo.
 

Quienes conocen el entorno del Indio aseguran que Bruno heredó parte del perfil reservado de su padre y que siempre eligió mantenerse lejos de la exposición pública, incluso en los momentos de mayor masividad del cantante.
 

Tras la muerte del músico, el hermetismo alrededor de la familia volvió a mantenerse intacto. Mientras miles de fanáticos despiden al Indio en redes sociales, tribunas y homenajes espontáneos, el círculo íntimo continúa atravesando el duelo con absoluta privacidad, tal como el propio Solari eligió vivir durante toda su vida.
 

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