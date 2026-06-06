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6 de junio de 2026
YA ES UN HECHO

El velatorio del Indio Solari será en Parque Domínico, partido de Avellaneda

Se confirmó que el velorio público del Indio Solari se realizará este domingo 7 de junio a las 11 en el Salón Gatica del Parque Domínico, en Villa Domínico, partido de Avellaneda. El predio de 10 hectáreas, de acceso público y conocido popularmente como Parque Los Derechos del Trabajador, contará con un operativo de seguridad de 1500 efectivos. Kicillof asistirá.

El velatorio del Indio Solari será en Parque Domínico, partido de Avellaneda
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Tras intensas negociaciones y la espera de miles de fanáticos que permanecieron en vigilia durante toda la noche en Plaza de Mayo, se confirmó el lugar donde se despedirá a Carlos “Indio” Solari.

El velatorio se llevará a cabo este domingo a partir de las 11 horas en el Salón Gatica del Parque Domínico, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. 

Desde el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anticiparon que el mandatario asistirá a la despedida del músico y cantante.

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas que lleva oficialmente el nombre de Parque Los Derechos del Trabajador. Su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

Además, se montará un operativo de seguridad con 1500 efectivos para garantizar el orden durante la despedida, que se espera sea masiva.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, trabaja junto al municipio conducido por Jorge Ferraresi en el operativo, que implicará, entre otras cosas, que la céntrica avenida Mitre permanezca cortada durante todo el tiempo que dure la despedida al cantante. 

El Parque Domínico está ubicado junto a esa avenida (al 4700 más precisamente). Es cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en un lugar cercano a la estación ferroviaria de Villa Domínico y con varios colectivos que pasan por la zona. Las líneas 17, 22, 98, 197 y 247 permiten llegar al predio. Mañana la circulación se verá modificada por el corte de la avenida ante la previsión de que el evento será masivo.

La confirmación del lugar de la despedida llega luego de que la familia del Indio postergara el velorio al domingo “para dar tiempo a la gente que viene de lejos” y tras evaluar distintas propuestas, entre ellas el Estadio Presidente Perón de Racing Club y Tecnópolis.

Con esta decisión, el Parque Domínico se convertirá mañana en el epicentro del último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en lo que promete ser uno de los homenajes más multitudinarios de la historia del rock argentino.

 

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