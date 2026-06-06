Las 12 canciones más escuchadas del Indio Solari tras su muerte: los clásicos que volvieron a explotar en las plataformas

La muerte del Indio Solari provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música argentina y también un fenómeno masivo en las plataformas digitales. En cuestión de horas, las canciones del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota multiplicaron sus reproducciones en Spotify, YouTube y otros servicios de streaming, donde miles de fanáticos buscaron refugio en los clásicos que marcaron la historia del rock nacional.



Entre los temas más escuchados aparece “Un poco de amor francés”, convertido desde hace años en uno de los grandes himnos ricoteros. Según los rankings publicados tras su fallecimiento, la canción superó las 141 millones de reproducciones y quedó al frente de la lista de clásicos más reproducidos de toda su discografía.



Muy cerca aparecen “Un ángel para tu soledad”, “Esa estrella era mi lujo” y “El pibe de los astilleros”, canciones que atravesaron generaciones y consolidaron el culto alrededor de Los Redondos. También volvieron a crecer temas emblemáticos como “Ji Ji Ji”, famoso por el “pogo más grande del mundo”, además de “La bestia pop”, “Juguetes perdidos” y “Motorpsico”.



La repercusión no se limitó solamente a los seguidores históricos del músico. Las nuevas generaciones también impulsaron búsquedas, playlists homenaje y videos en redes sociales recordando recitales históricos, letras y momentos emblemáticos de la carrera del Indio.



Con Los Redondos primero y luego junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari construyó una obra que trascendió el rock para convertirse en fenómeno cultural. Sus letras enigmáticas, la mística ricotera y la masividad de sus conciertos transformaron sus canciones en verdaderas banderas populares.



La playlist más escuchada tras su muerte funciona hoy como una síntesis emocional de su legado artístico. Cada reproducción, cada video compartido y cada homenaje espontáneo vuelven a confirmar el lugar único que el Indio Solari ocupa en la historia de la música argentina.