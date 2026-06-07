Volver | La Tecla Nacionales 7 de junio de 2026 A SABER

La formación rebelde del Indio Solari: de los bancos platenses a su turbulento paso por Bellas Artes

Carlos “Indio” Solari, fallecido el 5 de junio de 2026, cursó primaria en la Escuela N° 33 de La Plata, secundario en el Industrial Albert Thomas y Normal N° 3, e ingresó a Bellas Artes para estudiar Pintura, de donde fue expulsado al año por su rebeldía. Esos años marcaron al futuro ícono del rock argentino

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