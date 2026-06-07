7 de junio de 2026
A SABER
La formación rebelde del Indio Solari: de los bancos platenses a su turbulento paso por Bellas Artes
Carlos “Indio” Solari, fallecido el 5 de junio de 2026, cursó primaria en la Escuela N° 33 de La Plata, secundario en el Industrial Albert Thomas y Normal N° 3, e ingresó a Bellas Artes para estudiar Pintura, de donde fue expulsado al año por su rebeldía. Esos años marcaron al futuro ícono del rock argentino
Mientras el país aún digiere la partida del Indio Solari, en La Plata resurgen los recuerdos de un joven Carlos Alberto Solari que ya cargaba con la rebeldía que luego inmortalizaría en sus canciones.Según el decreto de tres días de duelo declarado por el intendente Julio Alak, el músico vivió su infancia y adolescencia en la capital bonaerense y cursó sus estudios en instituciones emblemáticas de la ciudad.
Comenzó su educación formal en la Escuela Primaria N° 33, donde conoció a Isa Portugheis, quien años después sería el baterista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para el secundario, Solari ingresó al Colegio Industrial N° 1 “Albert Thomas”.
Sin embargo, su carácter inquieto y poco disciplinado le valió la expulsión. No se rindió: terminó sus estudios en el Colegio Normal N° 3, donde logró completar el bachillerato pese a las dificultades.Pero fue en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata donde el Indio encontró su verdadera vocación artística.
A fines de los años 60, con apenas 19 años y recién egresado del secundario, ingresó a la carrera de Pintura. Desde chico había sido aficionado al dibujo y las artes gráficas, influenciado por historietas, ciencia ficción y la literatura beatnik.
Su paso por las aulas de Bellas Artes fue breve pero intenso. Rindió algunas materias, pero en 1969 fue expulsado por su conducta rebelde.
Una anécdota que el propio Solari relató con humor años después cuenta que orinó en medio de una clase luego de que un profesor le negara permiso para ir al baño. “En esa época lo más importante era la rebeldía”, diría décadas más tarde en su primera entrevista para la revista La García.Aunque nunca se recibió, aquellos meses en Bellas Artes dejaron una huella profunda.
El dibujo y la pintura acompañaron toda su vida: ilustró tapas de discos, creó afiches y mantuvo siempre un vínculo estrecho con las artes visuales, incluso cuando la música se convirtió en su principal forma de expresión.Hoy, las mismas instituciones que lo vieron crecer y lo expulsaron por “indisciplinado” lo recuerdan con orgullo.
La Plata, que lo formó como artista y como persona, decretó duelo oficial y ya prepara homenajes en las escuelas donde el Indio dejó su marca de rebeldía y talento.
Aquel joven que no encajaba en los moldes educativos convencionales terminó convirtiéndose en uno de los mayores referentes culturales del país.