Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de junio de 2026 NUEVA TENSION

Convenios colectivos y paritarias: qué papel juega Provincia en la reforma laboral

La revisión de convenios colectivos será encabezada por la Secretaría de Trabajo de la Nación junto a gremios y cámaras empresarias. La Provincia busca diferenciar su política laboral y cuestiona el impacto de la reforma.

Compartir