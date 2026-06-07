Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública

Atlas Intel es una de las varias consultoras que sindican a la izquierdista Myriam Bregman como la figura política con mejor imagen en el país

La encuesta más reciente de Hugo Haime ubica a CFK al tope del ranking de imagen positiva

Una encuesta de Giacobbe releva el malestar por la economía

Según la encuesta más reciente de Tendencias, la evaluación del gobierno libertario es abrumadoramente negativa

Según el sondeo de Tendencias, la idea de que la culpa de la debacle económica la tiene el gobierno del Frente de Todos está perdiendo fuerza

Un relevamiento de Praxis revela la pérdida de apoyo de Milei entre sus votantes, según los motivos por los cuales lo votaron

Management & Fit registra una mayoría de personas que no cambiarían su voto respecto del de 2023

Tendencias sigue dando a Milei como ganador de una elección presidencial, a pesar de la altísima imagen negativa de su gobierno

La consultora Isasi/Burdman sigue dándole números bastante optimistas a Milei en comparación con otros relevamientos

Milei aplastaría a Kicillof en una segunda vuelta, según Isasi/Burdman

El monitoreo de redes permite seguir en tiempo real el nivel de menciones de una figura o tema

El seguimiento digital hace más sencillo identificar los temas que capturan la atención, pero se limita a las redes

El seguimiento de la conversación digital y una encuesta tradicional midiendo el mismo parámetro: la imagen del Presidente