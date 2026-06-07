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Informe Especial
7 de junio de 2026
NÚMEROS CALIENTES
Por Sebastián Lalaurette

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública

Las coincidencias y discrepancias entre las múltiples encuestas de opinión que le toman el pulso a la población respecto del gobierno, la situación económica y social y las principales figuras políticas. Cómo se hacen, para qué sirven y qué revelan sobre la realidad.

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¿Cuál es la figura política con mejor imagen? ¿A qué partido votarían los argentinos si las elecciones fueran hoy? ¿Qué problemas son los que más preocupan a la gente? ¿La percepción es que el gobierno va bien o que va mal?

Para conocer las respuestas a estas preguntas, recurrimos a las encuestas de opinión. Instrumentos efectivos para tomarle el pulso a la sociedad, también son, sin embargo, polémicas por las discrepancias entre los resultados a los que arriba una u otra consultora sobre el mismo tema. Pero, tomadas en conjunto, permiten “tomarle una foto” al estado de la opinión pública en un determinado momento y compararlo con otros.

O quizás habría que hablar, en lugar de una foto, de tomarle la temperatura: las consultoras manejan un termómetro social hecho de métodos estadísticos e investigaciones en el terreno.

Actualmente, los métodos más utilizados en las encuestas de opinión son las telefónicas y las “autoadministradas”, a través de un sistema en línea llamado CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). A estos sondeos se suman otros que no necesitan el involucramiento directo de la gente, que ni siquiera sabe que sus opiniones están siendo relevadas: el seguimiento de las conversaciones en las redes sociales.


El juego de las diferencias
¿Quién gana en la guerra de la imagen?

Los sondeos no se ponen de acuerdo sobre cuál es la figura política mejor valorada por la gente hoy por hoy. Todos coinciden, al menos, en que no se trata del presidente de la Nación, Javier Milei. Pero en el último mes aparecieron resultados sorprendentes.

El dato más inesperado es que no una, sino al menos ocho consultoras pusieron al tope de la consideración de la gente (aclaremos: en términos de imagen, no de intención de voto) a la abogada y diputada nacional Myriam Bregman, una de las caras más visibles del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU).

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Atlas Intel es una de las varias consultoras que sindican a la izquierdista Myriam Bregman como la figura política con mejor imagen en el país

Este dato surge de relevamientos considerados rigurosos, como el de Atlas Intel, pero también aparece, con porcentajes mayores o menores, en los sondeos de otras compañías. (Atlas Intel se adelantó al resto, ya que registró esta irrupción en su encuesta de abril, mientras que las demás son más recientes, realizadas en mayo.)

Algunas encuestas arrojan números que retrotraen a otros momentos del gobierno libertario y ubican a Patricia Bullrich, hoy senadora y antes ministra de Seguridad Nacional, al tope de las preferencias de los argentinos. Entre las prestigiosas consultoras que arriban a ese resultado está Management & Fit.

El fenómeno puede tener que ver con el inusitado protagonismo que la legisladora tuvo en las últimas semanas, diferenciándose de Milei y el resto de la cúpula libertaria.

Otro resultado que discrepa de los anteriores y que parece extemporáneo es el de la consultora Hugo Haime & Asociados. Es la única empresa que determinó que la dirigente con mayor imagen positiva en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, superando por poca distancia a Bullrich.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
La encuesta más reciente de Hugo Haime ubica a CFK al tope del ranking de imagen positiva

Pensándolo bien, hay otra coincidencia para señalar entre las diferentes consultoras en este aspecto: todas ponen en primer lugar a una mujer. Todo un signo de época.


Marcha adelante o marcha atrás
¿Cómo le está yendo al gobierno de Milei?

Otro punto en el que las encuestadoras vienen coincidiendo bastante es en la reprobación de la marcha del gobierno de Milei. Con más o menos intensidad, la mayoría refleja un descenso en el apoyo a las políticas de la administración libertaria. También crece la idea de que las penurias económicas se deben más a las decisiones del gobierno actual que a la herencia recibida del anterior, aunque este factor aún tiene un peso considerable.

El estudio más reciente de Giacobbe Consultores es contundente: dos de cada cinco personas encuestadas dijeron que la economía está empeorando rápidamente, y casi la mitad consideró que está yendo a peor, aunque no necesariamente a alta velocidad. Sólo un 36% dijeron que la cosa está mejorando.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Una encuesta de Giacobbe releva el malestar por la economía

La consultora Tendencias refleja este malestar en ambos sentidos. En primer lugar, contabiliza un alto rechazo a la gestión de gobierno, con un 60,5% de personas que tienen una imagen negativa o regular/negativa de la misma.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Según la encuesta más reciente de Tendencias, la evaluación del gobierno libertario es abrumadoramente negativa

En segundo lugar, Tendencias registra la caída en la atribución de la situación económica al gobierno de Alberto Fernández y CFK, predecesor del actual. Ya son minoría los que piensan que la culpa de sus penurias es del ex Frente de Todos.

Se confirma de este modo lo que le decían a La Tecla los consultores Paola Zuban y Cristian Buttié en abril: los gobiernos suelen contar con la carta de la “herencia recibida” durante los dos primeros años, pero en el tercer año de cada administración la gente ya empieza a atribuirles la mayor parte de la responsabilidad por la marcha de las cosas.

También aparece la idea de que Milei, que se presenta como quien tiene el conocimiento para resolver problemas arraigados de larga data en la economía argentina, en realidad los está empeorando.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Según el sondeo de Tendencias, la idea de que la culpa de la debacle económica la tiene el gobierno del Frente de Todos está perdiendo fuerza

En este sentido, un sondeo realizado por Praxis resulta interesante porque analiza los diferentes tipos de votantes de Milei y procura determinar en qué medida cada uno de estos tipos de votantes le viene quitando el apoyo

Según Praxis, el Presidente aún conserva mucho apoyo de quienes lo apoyan por razones ideológicas “puras”, es decir, quienes coinciden con sus ideas sobre la economía y adhieren a la filosofía libertaria. En cambio, los que ejercieron el “voto táctico” contra el kirchnerismo sostienen su apoyo sólo en la mitad; quienes pensaron que la economía iba a reputar eligiendo a La Libertad Avanza (LLA) retiraron su apoyo en mayor proporción, y finalmente el núcleo que más se redujo es el de los que votaron a Milei para derrotar a la “casta” política. Menos de uno de cada tres de ellos siguen apoyando al gobierno, quizás porque revelaciones como el caso Libra, los audios de Diego Spagnuolo y el patrimonio de Manuel Adorni ponen al gobierno muy cerca de este concepto que proponía combatir.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Un relevamiento de Praxis revela la pérdida de apoyo de Milei entre sus votantes, según los motivos por los cuales lo votaron


La pregunta del millón
¿Qué pasará con los votos?

El panorama parece uniformemente malo para el experimento libertario, pero hay otra coincidencia entre diversas consultoras que relativiza el impacto de esta negatividad, concretamente, en términos de votos: a pesar de todo, sigue habiendo buena parte de la población dispuesta a volver a poner la boleta de LLA en la urna.

Por ejemplo, Management & Fit encuentra una mayoría de personas que, a pesar de todo, volverían a votar igual que en 2023, fenómeno que atribuye a la falta de una propuesta alternativa fuerte por parte de la oposición.

De todas maneras, una de cada cuatro personas dijo que sí cambiaría su voto. En este cuarto de la población podría haber una indicación de la caída en la aceptación de las políticas del gobierno.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Management & Fit registra una mayoría de personas que no cambiarían su voto respecto del de 2023

Ante la pregunta concreta de a qué fuerza votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy, las diferentes consultoras siguen registrando altos porcentajes para el oficialismo. Tendencias da a Milei como eventual ganador de la reelección.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Tendencias sigue dando a Milei como ganador de una elección presidencial, a pesar de la altísima imagen negativa de su gobierno

La consultora Isasi/Burdman pinta un panorama bastante favorable para Milei y su gobierno. Sigue registrando niveles altos de aceptación, y también lo pone como candidato competitivo a la reelección.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
La consultora Isasi/Burdman sigue dándole números bastante optimistas a Milei en comparación con otros relevamientos

Según esta empresa, si Milei se enfrentara en un ballotage con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le ganaría con comodidad.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
Milei aplastaría a Kicillof en una segunda vuelta, según Isasi/Burdman


Exploradores del ciberespacio
El monitoreo de redes: similitudes y diferencias con el “mundo real”

Por fuera de las encuestas de opinión, otro método para tomarle el pulso a la percepción de la gente fue ganando terreno en los últimos años, y hay varias consultoras que se dedican exclusivamente a este tipo de sondeo. Se trata del monitoreo de la conversación digital que se da en las redes sociales.

La inmediatez de este seguimiento permite identificar temas que quizás a los encuestadoras aún no se les ocurrió “medir” en sus estudios: cuestiones que aparecen en el intercambio en redes y que no fueron percibidas por el mainstream. En otros casos se trata de temas de interés evidente, que pueden ser identificados por el volumen de menciones, habilitando un monitoreo fino del interés que despiertan.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
El monitoreo de redes permite seguir en tiempo real el nivel de menciones de una figura o tema

La contra obvia de este método es que está limitado al universo de las redes, y no captura la conversación en el día a día en los hogares, los lugares de trabajo y los espacios de intercambio social como el café, la peluquería, el kiosco, el gimnasio o la vereda.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
El seguimiento digital hace más sencillo identificar los temas que capturan la atención, pero se limita a las redes

Si entre las diferentes encuestadoras se encuentran discrepancias, a veces importantes, en los resultados en cuanto a imagen de dirigentes, intención de voto y preocupaciones de la población, el cotejo entre encuestas y seguimiento de la conversación digital arroja una diferenciación más: la gente que interactúa en las redes parece tener opiniones un poco diferentes de las de la población general.

Por ejemplo, la consultora especializada Ad Hoc puso lado a lado los resultados de su investigación en redes y los de una encuesta de una institución prestigiosa (la Universidad de San Andrés), para mostrar la divergencia en la imagen de Milei. En las redes lo “perdonan” más.

Guerra de encuestas: se enfrentan los dueños del termómetro de la opinión pública
El seguimiento de la conversación digital y una encuesta tradicional midiendo el mismo parámetro: la imagen del Presidente

Por otra parte, el fenómeno que señalábamos más arriba también se da a la inversa. Hay tendencias que las encuestas de opinión capturan primero y que en las redes no “prenden” de inmediato. Se trata de universos distintos.

Un ejemplo: la aparición de Myriam Bregman al tope de la lista en imagen positiva no tuvo un correlato en el ciberespacio. “Bregman ingresó al debate político luego de ser señalada como la referente política con mayor imagen positiva en una encuesta de Atlas Intel del mes de abril. Por el momento esta tendencia no se tradujo en un aumento del protagonismo digital, ni en la presencia de encuadres discursivos que ella haya impulsado”, señala Ad Hoc.
 

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