Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Radicales a las urnas: dos listas disputan la conducción del partido en Mar del Plata

Este domingo 7 de junio, de 8 a 18, la Unión Cívica Radical local elegirá a sus nuevas autoridades. Ricardo Liceaga Viñas encabeza la lista oficialista, mientras que Jimena Nespral lidera la propuesta de la oposición.

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