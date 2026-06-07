7 de junio de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Radicales a las urnas: dos listas disputan la conducción del partido en Mar del Plata
Este domingo 7 de junio, de 8 a 18, la Unión Cívica Radical local elegirá a sus nuevas autoridades. Ricardo Liceaga Viñas encabeza la lista oficialista, mientras que Jimena Nespral lidera la propuesta de la oposición.
Este domingo 7 de junio, la Unión Cívica Radical (UCR) celebrará elecciones internas para definir sus nuevas autoridades en el Comité local. Las urnas estarán habilitadas de 8 a 18 y dos listas competirán en General Pueyrredon.
En el ámbito provincial, el centenario partido logró consensuar una conducción de unidad para que Emiliano Balbín presida el Comité Provincia y Pablo Nicoletti encabece la Convención bonaerense. Sin embargo, aún quedaron seis distritos en los que habrá competencia interna.
En General Pueyrredon, la contienda se desarrollará entre dos listas. Por el oficialismo, la lista "110 Unidad" está encabezada por el concejal de UCR + Nuevos Aires, Ricardo Liceaga Viñas, quien se postula para presidir el Comité local, acompañado por Vilma Baragiola. Completan la nómina Carlos Aramburu como primer vocal y Gustavo "Tato" Serebrinsky como primer convencional provincial.
Por la oposición, la Lista 22 es liderada por Jimena Nespral como candidata a presidenta del Comité, luego de que Fernando "Pipi" Herrera fuera impugnado. La acompañan Diego Leonardo Paredes como candidato a primer vocal y David Reyes como primer candidato a convencional provincial.
Además, la Juventud Radical también elegirá a sus nuevas autoridades, con dos listas en competencia. La Lista 527 lleva como candidato a presidente a Agustín Serebrinsky, mientras que la nómina opositora postula a Rodolfo Luis Saborido.
En las últimas internas radicales, realizadas en 2024, la lista oficialista obtuvo una amplia victoria que permitió la llegada de Gustavo "Tato" Serebrinsky a la presidencia del Comité local. En aquella oportunidad participaron cerca de 3.700 afiliados y se espera que este domingo la cifra sea superada.
La elección se desarrollará en tres establecimientos habilitados. En Mar del Plata se podrá votar en la Escuela Primaria N.º 6, ubicada en Mitre 2474, y en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 22, en la esquina de Alberti y Mitre. En Batán, las mesas funcionarán en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 9, ubicado en la intersección de calle 142 y Violeta Parra.