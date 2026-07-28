Cae la confianza en Milei y alcanza su nivel más bajo desde el inicio de la gestión
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 6,5% en julio y acumuló una caída del 21,5% en lo que va de 2026. El estudio revela un deterioro en cuatro de sus cinco componentes y fuertes retrocesos entre jóvenes, hombres y habitantes del GBA.
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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró en julio un valor de 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representa una baja del 6,5% respecto de junio. En la comparación interanual, la caída alcanza el 21%, mientras que el descenso acumulado durante 2026 llega al 21,5%, reanudando la tendencia negativa que solo había sido interrumpida en junio.
El resultado constituye el registro más bajo del promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei, que descendió a 2,37 puntos. Si bien el nivel de confianza continúa siendo superior al que exhibían las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en el mismo momento de sus mandatos, quedó por debajo del que registraba Mauricio Macri a los 31 meses de gobierno y también del alcanzado por Néstor Kirchner.
El informe muestra que cuatro de los cinco componentes del índice retrocedieron durante julio. La mayor caída se produjo en la percepción sobre la eficiencia en la administración del gasto público, que disminuyó 15,4%. También bajaron la capacidad para resolver los problemas del país, la evaluación general del Gobierno y la preocupación por el interés general. El único indicador que permaneció prácticamente sin cambios fue el vinculado a la honestidad de los funcionarios.
En medio del deterioro en la imagen del Gobierno nacional, Milei desembarcó este martes en Lima para asistir a la jura formal de Keiko Fujimori como la primera mujer presidenta de Perú. La visita no es casual, el líder libertario tiene el objetivo de capitalizar el cambio de signo político en el continente para afianzar el liderazgo del mandatario argentino y sentar las bases de una nueva alianza regional de derecha.
Entre los distintos segmentos de la población, los mayores retrocesos se verificaron en los hombres, cuyo índice cayó 11,3%, mientras que entre las mujeres se observó un leve incremento del 2,8%. Por edades, la baja más pronunciada se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el ICG se desplomó un 23% respecto del mes anterior.
La distribución geográfica también reflejó diferencias. El mayor nivel de confianza volvió a encontrarse entre los habitantes del interior del país, con 2,09 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires registró el peor desempeño, con apenas 1,63 puntos y una caída mensual del 10,9%. En la Ciudad de Buenos Aires el índice también descendió, aunque en menor medida.
El estudio además identificó retrocesos más fuertes entre quienes poseen únicamente estudios primarios y entre las personas que fueron víctimas de delitos durante el último año. En este último grupo, la confianza en el Gobierno cayó 25,9%, el descenso más pronunciado entre todas las categorías relevadas.
Pese al deterioro general, las expectativas económicas continúan marcando una diferencia significativa. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanzó 4,15 puntos, muy por encima de quienes consideran que permanecerá igual (2,46) y, especialmente, de quienes anticipan un empeoramiento, segmento en el que la confianza cayó hasta apenas 0,33 puntos. La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores sobre una muestra nacional de 1.000 casos relevados entre el 1 y el 16 de julio.