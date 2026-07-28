Volver | La Tecla Nacionales 28 de julio de 2026 INFORME

Cae la confianza en Milei y alcanza su nivel más bajo desde el inicio de la gestión

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 6,5% en julio y acumuló una caída del 21,5% en lo que va de 2026. El estudio revela un deterioro en cuatro de sus cinco componentes y fuertes retrocesos entre jóvenes, hombres y habitantes del GBA.

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