Pampita y Martín Pepa afianzan su reconciliación con un romántico viaje por Italia

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a mostrarse enamorada y feliz junto a Martín Pepa durante su viaje por Europa. Luego de reconciliarse tras una breve separación, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de postales de su estadía en Italia, donde la pareja disfrutó de unos días de descanso en la exclusiva isla de Capri.



Las imágenes reflejaron el gran momento que atraviesan juntos. Entre recorridos por las callecitas italianas, cenas frente al mar, paisajes paradisíacos y looks elegantes, Pampita dejó ver la intimidad de unas vacaciones marcadas por el romanticismo y la tranquilidad. Fiel a su estilo, la conductora publicó varias fotos de la experiencia, que rápidamente cosecharon miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores.



Antes de llegar a Italia, la pareja había pasado unos días en Inglaterra, destino elegido para sellar la reconciliación luego de semanas de rumores sobre una crisis sentimental. Allí también compartieron imágenes juntos, confirmando que decidieron apostar nuevamente al amor pese a las dificultades que implica mantener una relación a distancia.



La reconciliación se produjo pocas semanas después de que Pampita reconociera públicamente la separación. Sin embargo, con el correr de los días volvieron a acercarse y retomaron el vínculo. Desde entonces, ambos se mostraron más unidos y relajados, disfrutando de tiempo juntos lejos de la exposición mediática cotidiana.



Mientras continúa con sus compromisos laborales y proyectos televisivos, Pampita eligió Europa para desconectarse y vivir una nueva etapa junto a Martín Pepa. Las fotos del viaje no solo confirmaron el excelente presente sentimental de la pareja, sino que también despertaron una ola de reacciones entre sus fanáticos, que celebraron esta segunda oportunidad en el amor.



