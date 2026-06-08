Tras intensas negociaciones judiciales y dos meses sin ver a sus hijas, Mauro Icardi logró reencontrarse con Francesca e Isabella. El delantero, que acababa de regresar de unas vacaciones en Japón y las Maldivas junto a Eugenia “La China” Suárez, se presentó puntual en el barrio privado El Yacht, en Nordelta, para recibir a las niñas, tal como lo dispuso el Juzgado Civil N° 106.



El momento fue registrado por la periodista Naiara Vecchio, quien luego publicó en X: “Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios”. Según pudo verse en las imágenes, Icardi descendió de su camioneta para ayudar a cargar las cinco mascotas de las niñas, quienes pasarán las próximas tres semanas junto a él y La China Suárez. Mientras tanto, Wanda Nara acomodaba las pertenencias de sus hijas en el baúl del vehículo. Antes de partir, las pequeñas se despidieron de su madre con un emotivo abrazo.



En un gesto que reflejó el clima actual entre las partes, Wanda pareció acercarse para saludar a Icardi, aunque el futbolista evitó cualquier contacto físico. En cambio, Martín Migueles, actual pareja de Nara, se adelantó y le estrechó la mano al delantero. Fuentes cercanas a la familia señalaron que, pese a las tensiones previas, en esta oportunidad prevaleció el acuerdo por el bienestar de Francesca e Isabella.



El encuentro marcó una diferencia respecto del anterior episodio ocurrido en el Chateau Libertador, en Núñez, donde las niñas se habían negado durante horas a bajar del automóvil y fue necesaria la intervención policial. Ahora, con la mediación de la Justicia, las partes lograron destrabar el conflicto.



Según consta en el expediente “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/ Cuidado Personal de los Hijos”, las menores permanecerán con su padre desde el sábado 6 de junio a las 14 hasta el lunes 29 de junio a las 17. Durante ese período, Icardi deberá garantizar el cumplimiento de las terapias, turnos médicos y compromisos escolares de sus hijas, además de no interferir en la comunicación diaria con su madre.



Asimismo, en caso de viajar al interior del país, el futbolista deberá informar previamente a Wanda Nara sobre el destino, las fechas y el alojamiento. Como garantía de cumplimiento, firmó una caución real de ocho millones de pesos, monto que deberá depositar en una cuenta judicial del Banco Nación, sucursal Tribunales, dentro de los próximos cinco días. Esa suma podrá ser ejecutada por Wanda en caso de incumplimiento.



De esta manera, y en medio de un diálogo que parece haber mejorado, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara iniciaron el período de convivencia dispuesto por la Justicia, en lo que podría representar un primer paso hacia una relación más armoniosa entre los adultos por el bienestar de las niñas.