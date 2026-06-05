5 de junio de 2026
A PARTIR DE MAÑANA
Tres días de duelo en La Plata por la muerte del legendario músico
El intendente Alak dispuso las jornadas de luto en recordación del cantante cuya historia estuvo inextricablemente ligada a la ciudad.
La ciudad de La Plata tendrá tres días de duelo por la muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como “el Indio”, cuya historia está indisolublemente ligada a la capital bonaerense.
El intendente Julio Alak decretó las tres jornadas de luto con motivo del fallecimiento del artista que convocó a multitudes durante décadas, como líder de las bandas Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
“El músico vivió desde su infancia en nuestra ciudad y cursó sus estudios en la Escuela Primaria N° 33, el Colegio industrial Albert Thomas, el Colegio Normal N° 3 y Escuela Superior de Bellas Artes. Su partida ha generado enorme tristeza y conmoción para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural”, expresó el alcalde platense al fundamentar su decisión. “En consecuencia, corresponde declarar un día de duelo por el fallecimiento del querido artista popular Carlos Alberto Solari”.
“Solari inició su carrera musical en el año 1976, fundando junto a Skay Beilinson la emblemática banda Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, considerada una de las más importantes e influyentes de la historia de la música argentina y su líder, un ícono en la escena del rock argentino”, destaca el decreto de Alak.
“A través de su voz y el uso de metáforas, se convirtió para muchas generaciones en un referente de la cultura nacional y popular y en uno de los artísticas más emblemáticos del arte argentino de los últimos tiempos”, enfatiza el intendente en su texto.