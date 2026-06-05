Cecilia Moreau pidió velar al Indio Solari en el Congreso y crece el duelo nacional

La muerte de Indio Solari sigue generando una profunda conmoción en todo el país y, en medio de los homenajes espontáneos de miles de fanáticos, la diputada Cecilia Moreau solicitó formalmente que el músico sea velado en el Congreso de la Nación. Ahora, Martín Menem deberá definir qué es lo que sucede al respecto.



El pedido fue realizado a partir de una solicitud de la familia del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que busca organizar una despedida pública para que seguidores y admiradores puedan darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Según trascendió, hasta el momento las autoridades parlamentarias no emitieron una respuesta oficial y, ante esa incertidumbre, también comenzó a evaluarse la posibilidad de realizar la ceremonia en La Bombonera.



Horas antes, desde las redes oficiales del artista se había confirmado el fallecimiento del cantante a los 77 años. El comunicado definió la noticia como “la más triste” y adelantó que primero habría una despedida íntima junto a sus seres queridos, antes de organizar un homenaje abierto al público.



En paralelo, comenzaron a multiplicarse las convocatorias de seguidores en distintos puntos del país. Una de las más importantes será este viernes a las 18 en Plaza de Mayo, donde fanáticos organizaron una “misa ricotera” para homenajear al músico con banderas, canciones y símbolos históricos de la liturgia redonda. También se difundió otra convocatoria en la ciudad de La Plata, cuna de la histórica banda, con una reunión prevista en la esquina de 7 y 50 para recordar al cantante junto a cientos de ricoteros.



La noticia de la muerte del Indio provocó un fuerte impacto en el mundo de la música, la política y la cultura popular. Desde primeras horas de la mañana, artistas, periodistas y dirigentes expresaron su dolor y comenzaron a despedir en redes sociales a uno de los íconos más grandes del rock argentino.