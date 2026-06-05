Los famosos despiden al Indio y los fanáticos convocan a una misa ricotera en Plaza de Mayo

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música y provocó una inmediata ola de homenajes en redes sociales y medios de comunicación. Artistas, periodistas y personalidades del espectáculo despidieron al mítico cantante con mensajes cargados de emoción, recordando su enorme legado en la historia del rock argentino.



Uno de los mensajes más esperados fue el de Skay Beilinson, histórico compañero del Indio en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A pesar de los años de distanciamiento entre ambos, el guitarrista expresó públicamente su tristeza y recordó el vínculo artístico que construyeron durante décadas. Sus palabras tuvieron un fuerte impacto entre los fanáticos ricoteros, que durante años soñaron con una reconciliación definitiva.

El artista redactó en su cuenta de Instagram junto a una postal que los muestra en su juventud: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR".



La reacción de Mario Pergolini también se volvió viral. El conductor se enteró de la noticia en plena transmisión y no pudo ocultar su sorpresa y conmoción. Visiblemente afectado, recordó las históricas entrevistas que compartió con el músico y destacó la influencia cultural que tuvo el Indio sobre varias generaciones. Pergolini fue uno de los periodistas que más veces logró romper el hermetismo del cantante, conocido por su extrema reserva mediática.



Por su parte, Griselda Siciliani le dedicó una foto con la frase "En este día, y cada día", mientras que Gonzalo Heredia sólo eligió una imagen y un emoji de un corazón fracturado.



Asimismo, integrantes de la escena política han demostrado sus condolencias. El primero fue Alberto Fernández que redactó: "Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados” .



Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

La diputada nacional y referente de la Izquierda, Myriam Bregman citó una de las canciones más famosas de Solari diciendo “Es sólo un rocanrol del país… nada menos”.Máximo Kirchner se acercó a la mansión de Parque Leloir mientras que los admiradores comenzaron a congregarse en la puerta.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de despedida, fragmentos de canciones y recuerdos de recitales históricos que marcaron a miles de seguidores. Muchos fanáticos evocaron especialmente los multitudinarios shows del Indio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el fenómeno social que generaba cada una de sus presentaciones.



Asimismo, está previsto que los fanáticos de la estrella se concentren a las 18 horas en Plaza de Mayo para despedirse.

Dueño de una poética única y de una figura casi mítica dentro del rock nacional, el Indio Solari dejó una huella imposible de borrar. Su muerte cierra uno de los capítulos más importantes de la música argentina, pero también reafirma el lugar eterno que ocupará en la memoria popular.