El día que se apagó la leyenda: la historia del Indio Solari, el músico que hizo del misterio su bandera

Nacido en Paraná y criado en La Plata, el Indio construyó junto a Los Redondos una de las bandas más influyentes y populares de la Argentina.



Con discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Lobo suelto, cordero atado, marcó a generaciones enteras con letras cargadas de simbolismo, crítica social y poesía urbana.

Tras la separación de la banda en 2001, inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.



Sus recitales se transformaron en verdaderos rituales multitudinarios que convocaban a cientos de miles de fanáticos en distintos puntos del país.



Pero detrás del fenómeno popular siempre existió un hombre profundamente celoso de su intimidad. El Indio evitó durante décadas la exposición pública, rechazó los programas de televisión y mantuvo una distancia casi absoluta con el mundo del espectáculo.



Sus entrevistas eran escasas y cuidadosamente elegidas, mientras que su vida personal permanecía prácticamente blindada.

En 2016 confirmó públicamente que padecía Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su salud y lo obligó a alejarse de los escenarios.



Con el paso de los años también trascendieron versiones sobre accidentes cerebrovasculares y distintos episodios médicos que preocuparon a sus seguidores.

Aun así, nunca perdió el vínculo con su público. Incluso en sus etapas más difíciles continuó lanzando canciones, participando en proyectos audiovisuales y comunicándose con sus fanáticos a través de mensajes y apariciones especiales.



Más que un músico, el Indio Solari se convirtió en un símbolo cultural. Su legado excede los discos y los recitales: representa una forma de entender el rock, la independencia artística y la relación con el público. Su figura seguirá siendo parte esencial de la identidad del rock argentino.



Con 77 años, el músico cenó por la madrugada y decidió tomar un chapuzón en la pileta. Allí se descompensó y perdió la vida. La cuidadora a su cargo lo encontró luego de unos minutos al costado del predio. De esta manera, dejó este mundo para irse de gira eterna.