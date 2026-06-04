Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 ADENTRO

El concejal que rompió el bloque peronista en Quilmes ahora tiene cargo en Provincia

El edil, aliado a Ferraresi y enfrentado con La Cámpora, produjo la ruptura en territorio de Mayra Mendoza. Ahora asumió en una dependencia de Seguridad y dicen que podría volver al bloque.

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