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4 de junio de 2026
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El concejal que rompió el bloque peronista en Quilmes ahora tiene cargo en Provincia

El edil, aliado a Ferraresi y enfrentado con La Cámpora, produjo la ruptura en territorio de Mayra Mendoza. Ahora asumió en una dependencia de Seguridad y dicen que podría volver al bloque.

El concejal que rompió el bloque peronista en Quilmes ahora tiene cargo en Provincia
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El concejal de Quilmes Ariel Burtoli fue noticia hace un año y medio cuando, intempestivamente, anunció que se iba del bloque de Fuerza Patria. La ruptura fue un episodio más en la interna entre el kicillofismo y La Cámpora: aliado al kicillofista Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, Burtoli mantenía una relación ríspida con el cristinismo local. Tras la movida muchos leyeron la mano del propio Ferraresi, enfrentado con la entonces intendenta, Mayra Mendoza, en un conflicto por el puerto de Dock Sud.

Ahora, Burtoli tiene un cargo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es el nuevo presidente de la Comisión de Guardavidas que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, conducido por Javier Alonso.

La entrada de Burtoli al gabinete de Axel Kicillof podría no ser la única novedad. Según trascendió, estaría analizando volver a incorporarse al bloque peronista, ahora ya sin Mendoza en la intendencia, aunque la actual alcaldesa, Eva Mieri, está alineada con su antecesora, ahora diputada provincial.

El edil había acompañado a Ferraresi en una recorrida por Quilmes, en el contexto de una serie de mojadas de oreja entre Ferraresi, Mendoza y el también camporista Julián Álvarez, intendente de Lanús.

El conflicto entre los tres tenía que ver con la interna entre dos sectores del peronismo bonaerense (el massismo queda como tercero en un movimiento de vaivén permanente). Pero también se relacionaba específicamente con los ingresos que Avellaneda recibe por la operación del puerto. Mendoza y Álvarez reclamaban ser compensados por los daños que la constante circulación de camiones producía en las calles de sus distritos, que lindan con Avellaneda y que no reciben nada por el negocio de Dock Sud.
 

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