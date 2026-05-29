Más de 20 años de esfuerzo y pasión: La Tecla entre los mejores portales políticos del país

Con enorme emoción y orgullo, queremos compartir con nuestros lectores y seguidores fieles que La Tecla fue nominada a los Martín Fierro de Portales Web que entrega APTRA, como uno de los cinco mejores portales políticos del país.



Compartir categoría con las webs más importantes del periodismo digital argentino representa un reconocimiento enorme al esfuerzo de todo el equipo.



Somos un medio que nació y creció con mucho esfuerzo. La Tecla fue aquel sueño que surgió como una pyme hace poco más de 20 años. Cuando emprender era todo un desafío, en el año 2003 y fuimos la primera publicación dedicada específicamente a la política y actualidad de la provincia de Buenos Aires. Marcamos un camino que después, otros emprendimientos siguieron y eso también nos da orgullo. Soportamos crisis económicas, inflación, cambios tecnológicos, adversidades de todo tipo, y por supuesto que nos fuimos adaptando a los cambios, pero con un horizonte siempre claro: mantener nuestra identidad.



Por eso, esta nominación, que queremos compartir con ustedes, representa el esfuerzo diario de un equipo que, con pasión y profesionalismo, sigue apostando al periodismo serio, riguroso e independiente.



La Tecla no es solo un portal de la provincia de Buenos Aires. Es el sello distintivo de un verdadero grupo de medios que ha diversificado el trabajo con varios portales digitales que tienen la misma lógica: el periodismo político de excelencia, fino y al hueso.



Asi surgieron La Tecla Patagonia, La Tecla Mar del Plata, Revista QUE, Desafío Económico, Agencia CNA y la radio Cadena Río (88.7) en la ciudad de La Plata. En el último año, ampliamos este desafío ideando contenidos vinculados a la nueva forma de consumir medios y noticias: el streaming. Así nace Ojota TV, un canal de streaming de entretenimientos y Desconfiados, un magazine político que se emite por Cadena Río y el canal de YouTube de Revista La Tecla.



Esta nominación reconoce el trabajo incansable de una redacción que, pese a las dificultades, sigue creciendo y consolidando un espacio de referencia en la política bonaerense, patagónica y también a nivel nacional.



La ceremonia se realizará el próximo 4 de junio en el Golden Center de Parque Norte y distinguirá a las producciones y figuras más destacadas del periodismo digital argentino durante 2025. La gala contará con más de 30 categorías y tendrá transmisión en vivo, reuniendo a periodistas, analistas y referentes de los medios online. La velada será conducida por Julieta Prandi y Luis Novaresio.



Gracias infinitas a nuestros lectores que nos brindan su compromiso diario; a nuestras fuentes por la confianza que nos permite contar con información de calidad y a todo el equipo de periodistas, diseñadores, personal administrativo y comisión directiva, por el esfuerzo que nos impulsa a seguir creciendo y apostando a este país que tanto amamos. Esta nominación es un gran estímulo y por supuesto que los invitamos el próximo 4 de junio a hacer fuerza con nosotros. ¡Gracias!