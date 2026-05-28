Volver | La Tecla Informe Especial 28 de mayo de 2026 QUIEN MUEVE LOS HILOS

Por Simón Reyna

reyna4_simon

Recolección en PBA: poder y basura

Municipio chico o grande, la recolección de residuos implica concesiones millonarias. Empresas, gremios e intendentes se disputan un negocio tan costoso como estratégico

Compartir