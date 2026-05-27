Volver | La Tecla Informe Especial 27 de mayo de 2026 EL DILEMA DE KICILLOF

Por Hernán Sánchez

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Es con ella, sin ella o a pesar de ella

El Gobernador entiende que su carrera presidencial necesita a todos adentro, incluso con Cristina Fernández, pese a la interna y a que hay voces que le recomiendan emanciparse definitivamente

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