27 de mayo de 2026
POSICIONES
Ruta 3: la futura concesión abre un fuerte debate en el sur de la Provincia
Intendentes de Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Pringles fijaron posiciones distintas frente al plan nacional que prevé peajes y mantenimiento sobre uno de los corredores más transitados del país.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión de la Ruta Nacional 3 y la instalación de una cabina de peaje antes del cruce hacia Monte Hermoso abrió un debate entre intendentes del sur bonaerense, con posiciones divididas sobre el esquema de financiamiento y las obras previstas para el corredor vial.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó su rechazo al proyecto al considerar que la iniciativa no contempla las obras de infraestructura que necesita la región. El jefe comunal cuestionó especialmente que los usuarios frecuentes del tramo, entre ellos miles de bahienses que viajan hacia Monte Hermoso durante el verano, deban afrontar el costo de una concesión que no prevé la construcción de una autovía ni mejoras estructurales en materia de seguridad.
Susbielles sostuvo además que el Municipio esperaba una propuesta diferente para los accesos a la ciudad y planteó la necesidad de avanzar en intervenciones más amplias sobre la traza urbana y el corredor hacia el puerto y Monte Hermoso. En ese sentido, señaló que tanto Bahía Blanca como el transporte de cargas realizan un aporte significativo al mantenimiento de la ruta y reclamó que esos recursos se traduzcan en obras concretas.
Entre los pedidos, el intendente remarcó la necesidad de construir una rotonda en sectores históricamente conflictivos por la cantidad de accidentes y consideró que la futura recaudación del peaje podría destinarse a ejecutar obras de mayor magnitud, incluida una autovía. Para el mandatario, la propuesta actual resulta insuficiente frente al nivel de tránsito que registra el corredor.
En contraposición, el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, respaldó el esquema impulsado por la administración de Javier Milei y sostuvo que el modelo de “ruta segura” puede representar un primer paso hacia una futura autovía. Aunque reconoció que el proyecto no resuelve todas las necesidades del tramo, consideró razonable el eventual costo del peaje frente a los beneficios en mantenimiento y seguridad vial.
Por su parte, el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, también se mostró a favor de un sistema de concesión y cobro de peajes, aunque advirtió que solo será aceptable si las rutas presentan condiciones óptimas de transitabilidad. El jefe comunal cuestionó el deterioro de distintos tramos de la Ruta 3 y de la Ruta Provincial 51, y recordó antecedentes de peajes que no estuvieron acompañados por mejoras visibles. “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos”, resumió.