Ruta 3: la futura concesión abre un fuerte debate en el sur de la Provincia

LA TECLA MAR DEL PLATA

Chapadmalal: pases a disponibilidad y fuerte cruce con la Provincia La resolución nacional impacta directamente sobre trabajadores del histórico complejo turístico bonaerense, muchos con décadas de antigüedad en el sistema de turismo social. La medida abrió un frente político con el gobierno bonaerense, que salió a cuestionar el rumbo de la política oficial.