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27 de mayo de 2026
DEMANDA

Dedo en la llaga: La Libertad Avanza constituyó la Mesa Provincial de Seguridad

Bajo el mando de Curestis y Bondarenko, el partido libertario armó un grupo que buscará “impulsar soluciones concretas” para la inseguridad en territorio bonaerense.

Dedo en la llaga: La Libertad Avanza constituyó la Mesa Provincial de Seguridad
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La gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ofrece varios talones de Aquiles, que son aprovechados por sectores de la oposición para caerle el Gobierno bonaerense respecto de sus acciones.

Con el tema de la Seguridad como caballito de batalla, La Libertad Avanza dio  un paso adelante y conformó la denominada “Mesa Provincial de Seguridad”, un grupo que será presidido por el titular del bloque de Senadores provinciales libertarios, Carlos Curestis.

El propio legislador hizo el anuncio oficial en sus redes sociales, explicando: “Asumo la presidencia con la convicción de que la seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía mientras los bonaerenses viven con miedo”.
 

El propio Curestis confirmó que el diputado provincial Maximiliano Bondarenko ejercerá la vicepresidencia de la comisión, mientras que el secretario de la misma será Ignacio Cichello, actual Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Vamos a trabajar para impulsar soluciones concretas y devolverle el orden a la Provincia. La seguridad de los vecinos tiene que volver a ser prioridad”, añadió.
 

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