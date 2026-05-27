Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de mayo de 2026 ECONOMÍA

Por Hernán Sánchez

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Con las transferencias en crisis las cuentas municipales están cada vez más ajustadas

102 de los 135 municipios perdieron recursos vía coparticipación en 2025 respecto a 2024, de acuerdo a un informe privado que evidencia la dificultad financiera en la que stán las comunas con estas caídas. Además, en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, son 109 los que evidencian merma de ingresos en términos reales.

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