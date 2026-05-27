27 de mayo de 2026
ECONOMÍA
Con las transferencias en crisis las cuentas municipales están cada vez más ajustadas
102 de los 135 municipios perdieron recursos vía coparticipación en 2025 respecto a 2024, de acuerdo a un informe privado que evidencia la dificultad financiera en la que stán las comunas con estas caídas. Además, en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, son 109 los que evidencian merma de ingresos en términos reales.
Los intendentes se quejan, pintan un panorama oscuro respecto a las finanzas municipales, y los números empiezan a darles la razón. La caída de los recursos vía coparticipación a alcanzado en el último año cifras preocupantes, que incluso se agravan de acuerdo a las estadísticas del primer trimestre de este año. Salvo un puñado de distritos, la gran mayoría perdió recursos en términos reales el año pasado, y son más los que evidencian una caída en enero, febrero y marzo de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.
Marcelo Daletto, exsenador y actual director del Banco Provincia, elaboró un informe en el cual se detalla que de los 135 municipios bonaerenses, solamente 33 tuvieron una variación positiva en términos reales en 2025 respecto a 2024, mientras que los restantes 102 (76 %) perdieron recursos.
Pero de esos 33 beneficiados el año pasado, 19 retrajeron la tendencia alcista y tienen saldo negativo en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre de 2025. Mientras que de los 102 con pérdidas el año pasado, solamente 10 tuvieron una recuperación en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, dos (Ensenada y Ramallo) no sufrieron variación y los 90 restantes sostienen la tendencia hacia la baja. Es decir que este año son 109 los afectados.
De acuerdo al informe, en el 2025 las transferencias automáticas nacionales a la Provincia crecieron un 3,9% por encima de la inflación y la recaudación de ARBA creció 1,7% respecto al 2024, mientras que las transferencias automáticas a los municipios de la provincia cayeron un 1,6%.
En el primer trimestre de 2026, en relación al mismo periodo de 2025, las transferencias nacionales automáticas a la Provincia tuvieron una caída real del 5,1% (la recaudación de ARBA creció 2,1%), mientras que las transferencias automáticas a los municipios se contrajeron un 3,8% en términos reales.
En dos años del primer mandato de Milei y el segundo de Kicillof (2023-2025), los municipios acumularon una pérdida real en las transferencias del 3,7%. Esta contracción ya se había iniciado en el período 2023-2024, registrando una caída del 2,2%.
Según Daletto, el desempeño negativo de las transferencias a los municipios contrasta con la evolución de los giros automáticos a la Provincia, los cuales en 2025 registraron un crecimiento real del 3,9% interanual. Esta divergencia se explica, fundamentalmente, por la marcada expansión de la Compensación del Consenso Fiscal (CCF), una partida que por normativa no integra la masa coparticipable a los distritos y cuyo incremento benefició de manera exclusiva al Tesoro Provincial. Al aislar el componente estrictamente coparticipable de estos envíos, se observa que su trayectoria se alinea con la dinámica municipal, registrando una caída, en términos reales, del 10% durante 2025.
La recaudación provincial en 2025 aumentó un 1,7% en términos reales, esto permitió que el deterioro de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) no se traslade por completo a la Coparticipación Municipal, consolidando una contracción real del 1,6% en el agregado de las transferencias totales dirigidas a los municipios, detalla el paper.
EL NOMBRE DE LOS GANADORES Y PERDEDORES
Los diez distritos que más se vieron beneficiados con la suba de recursos entre 2024 y 2027 fueron Marcos Paz (14,5 %); General Rodríguez (10,3); Escobar (9,5); Moreno (5,1); Esteban Echeverría (4,7); Presidente Perón (3,7); San Vicente (3,4); Dolores (3,2); Cañuelas (2,6) y Ezeiza (2,4).
Sin embargo, Escobar, Esteban Echeverría, Dolores y Ezeiza registran pérdida en el primer trimestre de este año, mientras que los otros 6 siguen en alza. También habían ganado en 2025 pero perdieron recursos en el primer trimestre: Lomas de Zamora; General Paz; San Miguel; Baradero; Florencio Varela; Salliqueló; La Plata; Magdalena; Pilar; General Pueyrredon; Navarro; Adolfo Gonzales Chaves; General Villegas; Bahía Blanca y Necochea.
Del resto de los 33 distritos que crecieron el año pasado, continúan con saldo positivo entre enero y marzo Zárate; Lobos; General Lavalle; Monte; San Nicolás; Brandsen; Pergamino y Junín.
Entre los 122 municipios que vieron disminuir los recursos coparticipables en 2025 respecto al ejercicio anterior, los más afectados son Saavedra y Florentino Ameghino, ya que para ambos la coparticipación real cayó 8,4 %. Y sigue la tendencia en el primer trimestre de este año, con pérdidas del 9,7 % para el distrito de la Sexta sección y 8.9 % para Ameghino. El podio lo completa Daireaux, para el cual los ingresos se redujeron 8,2 % en el 2027 y 7,2 % en los tres primeros meses de 2026.
En el ranking de pérdidas de 2025 en comparación a 2024 les siguen: Carlos Tejedor (8 %); General Guido (7,7); Suipacha (7,6); Leandro N. Alem (7,6); Lezama (7,%); Monte Hermoso (7,3); Chascomús (7,3) y San Isidro (7,3). De ellos, solamente General Guido ha tenido un ínfimo repunte (0,6 %) en el primer trimestre de este año en comparación a igual periodo de 2025.
Los restantes 9 distritos que habían caído el año pasado y tuvieron saldo positivo en el arranque del ejercicio actual son Capitán Sarmiento; Lobería; Campana; Roque Pérez; Avellaneda; Nueve de Julio; Exaltación de la Cruz; Chacabuco y Carmen de Areco.
De los 90 municipios que perdieron recursos coparticipados tanto en el 2025 como en el primer trimestre de este año, a los que más se le han reducido entre enero, febrero y marzo de 2026 respecto a esos mismos meses del año pasado son: San Isidro (13,5 %); Pinamar (12,9); Vicente López (12); Villa Gesell (11,3); Monte Hermoso (10,9); Malvinas Argentinas (10,8); Carmen de Areco (10,2); Maipú (9,9); General Viamonte (9,9); La Costa (9,8); Saavedra (9,7) y General San Martín (9,6).