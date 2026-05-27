“No me quemé”: dos intendentes escracharon a concejales libertarios por deudas de tasas

Campana de largada: el juego de las comisiones, en tiempo de definiciones Esta tarde está convocada Pre Labor parlamentaria en la Cámara Baja, de cara a la sesión de este jueves 28 de mayo. Se espera el decreto que oficialice la integración de los grupos de trabajo. Ludopatía y Reforma Política, dos piedras en el zapato ante la interna oficialista.