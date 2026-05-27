“No me quemé”: dos intendentes escracharon a concejales libertarios por deudas de tasas
El jefe comunal de Azul, Nelson Sombra, apuntó a un edil de La Libertad Avanza por un presunto impago de $ 20 millones, aunque no dio nombres. El de 25 de Mayo le puso nombre y apellido.
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El intendente de Azul, Nelson Sombra (Fuerza Patria), aseguró que un concejal de La Libertad Avanza mantiene una deuda de tasas, y le puso nombre y apellido al presunto deudor del municipio.
En declaraciones al programa “Posición Adelantada”, el jefe comunal señaló: “Hay un concejal que vocifera y tiene una deuda con el municipio de más de 20 millones de pesos que no surgió en estos dos años”.
“Me preocupa es que este tan disociado. Ahora se planteó que cobra la dieta de concejal como ad honorem (el concejal), pero de donde cree que sale la plata para pagarle el salario como empleado municipal sino es a través de las tasas”, aseguró el mandamás camporista, dando a entender que el mencionado edil, al que no identificó, pertenece a la planta de empleados.
Sombra añadió: “No es coherente cobrar del estado y no pagar las tasas. Es muy contradictorio lo que dice de lo que hace”, sostuvo el portal Séptima Sección, confirmando de boca de la comuna que la deuda se encuentra judicializada.
Ramiro Egüen, jefe comunal vecinalista de 25 de Mayo.
Una situación similar se produjo horas atrás en 25 de Mayo, donde el intendente vecinalista Ramiro Egüen, “mandó al frente” a otro concejal de La Libertad Avanza por su incumplimiento fiscal.
Al hacer referencia a la situación económica del municipio y de la caída en la recaudación, el alcalde aseguró: “El principal que reclama y no paga es Guarch, que además es concejal y debe 6 millones de pesos”, en referencia al libertario José Luis Guarch.