Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de mayo de 2026 NOMBRAMIENTO

Tras meses de armado político, Descalzo recibió su premio en el Grupo Provincia

El exintendente de Ituzaingó y hombre de confianza de Axel Kicillof fue designado al frente de Provincia Seguros, una de las empresas más importantes del holding bonaerense, tras consolidarse como uno de los principales armadores del Movimiento Derecho al Futuro en el PJ nacional.

Compartir