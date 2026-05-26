26 de mayo de 2026
NOMBRAMIENTO
Tras meses de armado político, Descalzo recibió su premio en el Grupo Provincia
El exintendente de Ituzaingó y hombre de confianza de Axel Kicillof fue designado al frente de Provincia Seguros, una de las empresas más importantes del holding bonaerense, tras consolidarse como uno de los principales armadores del Movimiento Derecho al Futuro en el PJ nacional.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof designó al exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo al frente de Provincia Seguros, una de las empresas más importantes del Grupo Provincia y pieza clave dentro del esquema financiero bonaerense según destacó el portal Provincial Noticias. La decisión fue leída dentro del oficialismo como un nuevo movimiento político para fortalecer al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y consolidar lealtades dentro del armado del gobernador.
Descalzo, histórico dirigente del PJ bonaerense y actual titular del Partido Justicialista de Ituzaingó, viene cumpliendo desde hace meses un rol activo como articulador político de Kicillof con sectores del peronismo de otras provincias. Ese trabajo territorial lo convirtió en una figura habitual de la mesa chica del MDF y en uno de los dirigentes de mayor confianza del mandatario provincial.
La cercanía política quedó expuesta en distintos encuentros del espacio, donde Descalzo participa junto a su hijo, Pablo Descalzo, quien quedó al frente del municipio de Ituzaingó. Incluso, durante su asunción al frente del PJ local, el exintendente dejó en claro su alineamiento con el gobernador al afirmar: “Ese compañero de la provincia de Buenos Aires, ese compañero Axel Kicillof que nos acompaña y al que vamos a acompañar”.
La llegada de Descalzo a Provincia Seguros también reavivó cuestionamientos por el uso político de cargos estratégicos dentro de las empresas públicas bonaerenses. La aseguradora cerró 2025 con primas emitidas por $303.398 millones y forma parte del poderoso Grupo Provincia, conglomerado que además incluye firmas como Provincia ART, Provincia Leasing, Provincia Fondos y Provincia Net.
En el entorno de Kicillof reconocen que el desembarco del exintendente tiene un fuerte contenido político y que desde allí se buscará ampliar la estructura territorial del MDF de cara a la disputa interna del peronismo y al escenario electoral de 2027. Mientras tanto, el gobernador continúa ubicando dirigentes propios en lugares clave de la administración bonaerense para consolidar su construcción de poder.