Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de mayo de 2026 JUDICIALES

Fondos para obras bajo sospecha: elevan a juicio a exfuncionarios de Villa Gesell

El juez consideró que existen pruebas suficientes sobre un posible cambio de destino de recursos nacionales destinados a la repotenciación eléctrica del distrito. La causa involucra al ex contador Gustavo Ciriaco y a la ex tesorera Silvia Jorge, acusados de utilizar partidas afectadas a infraestructura para cubrir gastos corrientes de la administración municipal entre 2015 y 2019.

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